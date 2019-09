Akrobatska grupa Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva Krila Oluje izvela je u četvrtak trenažni let iznad Zadra u kojem su im se pridružili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i zapovjednik Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva brigadni general Mato Mikić.

Ovaj poseban trenažni let događa se u potpori organizacije 1. hrvatskog međunarodnog zrakoplovnog vojnog mitinga CROIMAS 2020, koji će se održati 30. svibnja 2020. u Zadru i uoči 200. nastupa Krila Oluje u Belgiji, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Nakon pripreme za let, koja je uključivala upoznavanje s procedurama za let u avionu Pilatus PC-9M i s rutom leta te opremanje letačkom opremom, ministar Krstičević prvi put je sjeo u Pilatus i s pilotima Krila Oluje izveo zajednički trenažni let.

Letjeli su na ruti Zemunik - Biograd na moru – Kornati – Telaščica – Zadar, gdje su izveli tradicionalni Pozdrav Zadru i natrag do Zemunika. Pri završetku leta izveli su najatraktivniji element Krila Oluje "DIA", trostruko ogledalo, a svoj let završili su popularnim elementom razlaza u obliku lepeze.

Tom prigodom Krstičević je iz zraka poslao poruke potpore organizaciji CROIMAS-a 2020 te čestitku Krilima Oluje uoči njihova jubilarnog nastupa koji će imati 15. rujna 2019. na međunarodnome vojnom zrakoplovnom mitingu Sanicole Airshow u Klein Brogelu u Kraljevini Belgiji.

Krstičević: „Letjeti s Krilima Oluje jedinstven je i neponovljiv doživljaj. Oni su naša pobjednička hrvatska zrakoplovna reprezentacija!"

Ovaj let događa se u potpori prvog hrvatskog zrakoplovnog aeromitinga te je tijekom leta ministar Krstičević pozvao građane da "upoznaju vladare svjetskog neba" i dođu u Zadar 30. svibnja 2020. na prvi hrvatski međunarodni vojni aeromiting.

"Želim da hrvatski narod zna da na inicijativu pilota Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva hrvatska Vlada organizira prvi međunarodni vojni aeromiting u Zadru na Dan državnosti sljedeće godine", istaknuo je.

Također, tom prilikom ministar je pozvao mlade da se priključe Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. "Pridružite se najboljima, postanite piloti Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva", poručio je Krstičević.

"Letjeti s Krilima Oluje jedinstven je i neponovljiv doživljaj. Oni su naša pobjednička hrvatska zrakoplovna reprezentacija! Imamo zaista sjajne pilote, pokazali su mi da su u vrhu svjetskog akrobatskog letenja. Ponosni smo što će dogodine u Zadru Krila Oluje moći biti domaćin najpoznatijim svjetskim akrobatskim grupama", poručio je Krstičević.

Zapovjednik HRZ-a brigadni general Mato Mikić zahvalio je ministru na povjerenju koje je dao našim pilotima i što je zajedno s njima letio iznad Zadra. Također, general Mikić je istaknuo kako su pripreme za aeromiting u tijeku i kako je to važna promocija Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske.

Bojnik Zvonimir Mravunac, pilot Krila Oluje s kojim je letio ministar Krstičević, zahvalio je ministru Krstičeviću na povjerenju, kazavši: "Bila mi je čast letjeti s njim."

Vođa Krila Oluje satnik Darko Belančić zahvalio je ministru Krstičeviću na potpori te je rekao kako će kruna njihova djelovanja biti upravo održavanje CROIMAS-a 2020 u Zadru. "Bit će nam čast ugostiti najpoznatije svjetske akrobatske grupe i pilote s atraktivnim pojedinačnim programima u domu Krila Oluje u Zadru na 15. rođendan Krila Oluje i 30. rođendan slobodne i neovisne Republike Hrvatske", istaknuo je satnik Belančić. (Hina)