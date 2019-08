Hrvatski turizam nakon srpanjske rupe ipak je na kraju kolovoza u plusu.

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u ponedjeljak da će ovogodišnja turistička sezona biti na razini plana, s oko 3 posto porasta turističkih dolazaka i 1 do 2 posto rasta u noćenjima.

"Imamo negdje oko milijardu i 400 milijuna više što se tiče usluga u smještaju i ugostiteljskih usluga više fikskalizrano, dakle uprihodovano u odnosu na prošlu godinu, tako da to su dokazi sve da i fizički pokazatelji su bolji, veći, na razini godine, ali i ove špice, sedmog i osmog mjeseca, ako ćemo zajedno, ali i što je bitno i taj dio fiskalni dio ili promet koji se ostvaruje daleko je bolji nego prošle godine, na takav način s obzirom na booking koji očekujemo u devetom, desetom mjesecu, on je jako dobar, u svim segmetnima dakle kad govorimo i o nautici, govorimo i o privatnom smještaju, naročito hotelima, on je jako dobar i mi očekujemo da ćemo završit godinu onako kako smo i planirali", istaknuo je ministar Capelli.