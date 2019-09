Predsjednički kandidat Zoran Milanović žestoko je kritizirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović poručivši kako nema karakter i identitet te nas „sramoti po svijetu“.

Milanović je gostujući u "Točki na tjedan" N1 televizije objasnio zašto želi biti predsjednik.

"Nisam ja tu da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim", rekao je Milanović za N1 teleivziju.

Milanović je ranije kritizirao funkciju predsjednika, a na pitanje što točno možet učiniti s te pozicije, odgovara: "A s koje druge bih mogao?"

"Bio sam premijer četiri godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od decet godina odstupio sam s mjesta predsjednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promijene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom, kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro", rekao je Milanović.

Zašto ne pjeva na skupovima

Odgovorio je i na pitanje zašto ne pjeva na skupovima.

„Svjestan sam svojih ograničenja. Nemam glas, sklon sam poštedjeti ljude svojih eskapada“, rekao je Milanović.

Na pitanje je li on tip karaktera koji odgovara funkciji predsjednika države, odgovara kako je znao biti „hladan ili grub“, ali je to zanemarivo u usporedbi s premijerom Plenkovićem.

"Vrlo ste općenito citirali, teret pod kojim sam bio je ogroman i takav treba i biti. Dužnost predsjednika je drukčija, teret je manji. Ne moraš igrati na prvu loptu. Ja sam znao biti hladan i grub, ali sam bio ne bečka, nego konfucijanska škola u odnosu na sadašnjeg premijera. Bio sam grub, ali nisam nikad fizički nasrtao na saborskog zastupnika", rekao je Milanović.

"Plenkovića HDZ-ova desnica dovela kao spasitelja"

Kazao je kako je Plenković doveden u HDZ, a da je on u SDP-u izabran na demokratskim unutarstranačkim izborima.

"Ja pričam i odgovaram na pitanja, Plenkovića je HDZ-ova desnica dovela kao spasitelja. Ja sam rekao da je to fejk, da je taj čovjek tu došao da pomogne sebi. Ja sam prvi koji je to rekao, a sad to ponavlja i njegova unutarstranačka opozicija. Tu ću stati, neću se više baviti unutarstranačkim stvarima u HDZ-u. To je fejk", rekao je Milanović.