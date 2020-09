Predsjednici Hrvatske i Slovenije položili su vijence i zapalili svijeće povodom 77. obljentice oslobađanja logoraša iz talijanskog fašističkog koncentracijskog logora Kampor. Donosimo izvještaj s Raba reportera Dnevnika nove TV Marka Balena.

I predsjednik Zoran Milanović i predsjednik Borut Pahor istaknuli su da se nadaju da se tako nešto više nikad neće ponoviti. U tom logoru nekoliko tisuća osoba izgubilo je život, među njima je bilo ljudi iz Slovenije, Gorskog kotara i zapadnog dijela Hrvatske. Dvodnevni boravak slovenskog predsjednika, hrvatski predsjednik izgoristio je za razgovor o aktualnim temama u EU i svijetu ali i neizbježnoj koroni.

"Razgovaramo o stanju u regiji, o svemu što se događa oko nas - o desnilu u Europi. Pod desnilo ne mislim tradicionalne kršćanske vrijednosti nego mislim na, ne volim riječ anti-europska politika, jer to ne znači ništa, ali naprosto ima u Europi političara koji u svima vide neprijatelja. Od islama do bubamara, voluharica.

Vidim da cijela slovenska delegacija nosi maske, to moraju jer se vraćaju doma, moraju preći granicu, ali doma će ih vjerojatno skinuti", rekao je Zoran Milanović.

Treba naglasiti da su dva predsjednika stigla u Rab brodom Učka hrvatske ratne mornarice s Brijuna gdje je predsjenik Pahor još jučer stigao. Riječ je o brodu koji je nedavno predsjednik Milanović putovao u Albaniju, što su mu neki predbacivali jer nije jasno je li bilo riječ o privatnom ili službenom putovanju, a koristio se brod ratne mornarice. I danas je s Raba poručio kako je on vrhovni zapovjednik oružanih snaga koji ima pravo koristiti sva sredstva koja su mu na raspolaganju.

