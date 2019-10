Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rano jutros održao je konferenciju za novinare u prostorijama svoje stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti. Riječima ''car je gol'' osvrnuo se na štrajk učitelja i nastavnika.

Milan Bandić jutros u 7:30 na konferenciji za medije koju je sazvao u prostorijama svoje stranke komentirao je posljednja zbivanja u školstvu. Opleo je po HNS-u kazavši da im se ''fućka za građane'' te da će ''zadnji izaći iz koalicije'' jer su im ''slatke foteljice''.

''Ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak je nesposobna. Novca ima u obrazovanju, neka se novac za informatiku da za plaće. Neka premijer još danas riješi to i lupi šakom o stol'', kazao je Bandić.

Napominje da traži povećanje plaća u školstvu od 17 posto do sredine iduće godine. ''Mi nismo dio koalicije, nemamo ništa potpisano, ali podržavat ćemo Vladu i dalje'', rekao je Bandić.

Istaknuo je da je upitna sigurnost djece. ''Za prioritete mora biti novca, demografija, obrazovanje i rad i zapošljavanje. U Ministarstvu ima novca'', rekao je Bandić.

Podupire, kaže, štrajk učitelja. ''Žalim roditelje i pozivam premijera kao druga stranka vladajuće koalicije koja ne traži fotelju da hitno reagira i riješi problem. Ministrica to neće, ili ne zna ili ne želi. Ili kombinacija oboje. To nije uvjet Vladi, to je uvjet svih uvjeta da bismo opstali'', kazao je Bandić.

''Danas sam možda najtužniji u životu. Mislili su da će se to samo od sebe riješiti. Samo zadovoljan učitelj kao temelj obrazovanja može učiti informatiku, ako nema učitelja nema ni informatike.

Podsjetimo, danas je počeo štrajk u svim osnovnim i srednjim školama, a od sutra svaki dan štrajka po nekoliko županija. Mirenje sindikata i Vlade je propalo, a štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva - povećanja koeficijenta složenosti poslova za šest posto.