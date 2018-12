Od omiljenog meteorologa Milana Sijerkovića opraštaju se mnogi građani, ali i njegove kolege s Nove TV, koji za njega imaju samo riječi hvale.

O Milanu Sijerkoviću, meteorolog Nove TV Dario Brzoja ima samo riječi hvale.

"Znao sam ga odmalena, bio sam klinac, a on je već ozbiljno radio posao meteorologa. Kasnije mi je bio profesor i kolega, što mi je bila iznimna čast. Zajedno smo radili 13 godina i zajedno smo pripremali prvo prognozu na Novoj TV. Bilo je to moje prvo pojavljivanje na televiziji, a on je bio pun potpore", prisjeća se Brzoja.

"Općenito je ohrabrivao svoje kolege, bez puno kritike, ali s mnogo savjeta. Nije se htio petljati u nas mlade, ali je uvijek dao savjet kada je mislio da se nešto može bolje. Kada s nekim radite 13 godina, stvori se poseban odnos", kaže on.

Darijo Brzoja (Foto: Arhiva/Slavko Midzor/Pixsell)

U svemu što je radio, kaže Brzoja, bio je iznimno produktivan i neumoran.

"Teško ga je bilo natjerati da radi subotom, jer su subote bile rezervirane za gljive, bio je strastveni gljivar. Bio je neumoran, iznimno produktivan, poeta za meteorološke izvještaje i nedostajat će nam!", poručio je na kraju.

Meteorologinja Nove TV Ana Bago prisjetila se i fakultetskih dana s profesorom Sijerkovićem.

"Profesora sam upoznala dok je imao ispit na PMF-u. Kod njega smo slušali kolegij Meteorološki praktikum. Bio je stručan, pun iskustva, ali opet vrlo blag i pun razumijevanja prema mladima", prisjetila se Bago.

Na fakultetu je, kaže, bio omiljen i uvijek pun anegdota, kojima je razbijao tremu studentima.

"Znao se sam sebi smijati, a uvijek je bio izgreban jer su njegovi imali mačku. Znao je doći i reći da ne može pročitati neke sitnice na meteorološkoj karti jer mu je mačka skakala po svemu pa nije mogao pronanaći naočale", rekla je Bago.

Ana Bago (Foto: Arhiva/Boris Scitar/Pixsell)

O svom radu s omiljenim hrvatskim meteorologom Bago govori s puno ponosa.

"Na Novoj TV smo od njega dobivali savjete u početku, kako raditi prognozu vremena pred kamerama. Govorio nam je da budemo opušteni, drugačiji i da je sve to Nova TV prepoznala", kaže.

"Drago mi je da smo se sve ove godine družili. Unatoč godinama, radio je u top formi i teško da će ga itko od nas u tome dostići. Rijetko tko može reći da izdaje knjigu godišnje i da radi pred kamerama do 83. godine", dodaje Bago.

Na kraju je rekla nešto s čime se malo tko u Hrvatskoj ne bi mogao složiti.

"Znao je ići s nama i na domjenke i zabave te s nama se šaliti i nazdravljati, kao da je jednako mlad kao i mi. Svima će nam faliti, on je jedan jedini", rekla je Bago.

I meteorologinja Damjana Ćurkov se prisjeća prvog iskustva s profesorom Sijerkovićem na Novoj TV.

Damjana Ćurkov (Foto: Arhiva/Tomislav Miletic/Pixsell)

"Često smo se znali telefonski čuti i znao bi mi reći da često i budno prati moj rad i kako radim. Prije četiri godine mi nije bilo lako pored najvećeg hrvatskog meteorologa, no kad sam ga upoznala i vidjela kako je blag i drag, shvatila sam da je zapravo riječ o vrlo brižnom čovjeku", kaže Ćurkov.

"Bila mi je iznimna čast raditi s profesorom Milanom Sijerkovićem i učiti od najboljih, jer je on zaista i bio najbolji. Profesor je bio jedno od najvećih imena hrvatske meteorologije. Uz stručnost, vedar karakter i prirodnost lako je dopirao i do djece i do odraslih te mnoge od nas zainteresirao za vrijeme i vremenske pojave", dodala je.