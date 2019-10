Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježen je u utorak. S tom se govornom manom suočava jedan posto ljudi u Hrvatskoj. Više je uzroka i vrsta ovog problema, no uz pomoć logopeda može se ispraviti. I upravo to je problem - do njih je Hrvatskoj sve teže doći!

Prekidi tijekom govora uz produljenje riječi, slogova ili pak glasova – to je mucanje. Govorna mana s kojom se susreću djeca, ali i odrasli. Pomoći ima, ali je važno problem prepoznati što prije.

„Možda neće biti potrebna direktna terapija, ali će logoped savjetovati roditelje kako se obraćati djetetu, kako promijeniti komunikaciju. Dakle, da okolina prilagodi svoju komunikaciju, a ne da mi mijenjamo djetetov govor“, objašnjava Ana Leko Krhen iz Odsjeka za logopodeiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Zagreb.

Krene li se s vježbama na vrijeme, ova se mana može ispraviti. No do logopeda je u cijeloj Hrvatskoj sve teže doći. Riječki KBC nema ih već 3 godine, uskoro ih dolazi troje.

„Budući da će oni biti isključivo klinički logopedi, mislim da će biti dovoljan broj logopeda da opsluži naše pacijente što se tiče dijagnoze i rehabilitacije. Ako bi se bavile primjerice školskom problematikom onda bismo trebali zaposliti još minimalno četiri logopeda“, kaže Tatjana Šepić, pročelnica zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC RIjeka.

A za zanimanje koje je već godinama deficitarno u Hrvatskoj se može školovati na samo jednom fakultetu i to uz male upisne kvote.

„To je 50 za preddiplomski i 50 za diplomski studij. One se nažalost ne mogu promijeniti na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu jer mi ovog trenutka nemamo dovoljnih kapaciteta. Niti prostornih niti kadrovskih“, objašnjava Draženka Blaži, predsjednica Hrvatskog logopedskog drustva.

I dok tržište rada i pacijenti vape za novim logopedima, a studenti za novim upisnim mjestima, otvorenje tog studijskog programa u Rijeci je odgođeno.

„Sama procedura otvaranja novog studija kod nas na Sveučilištu je završila, međutim sveučilište u Zagrebu je ipak zbog svoje veličine, usprkos svim naporima još nije dovršilo proceduru. Nadamo se da ćemo u idućoj akademskoj godini upisati prve studente“, objašnjava Alen Ružić, prorektor za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci.

Tako bi se mogla popraviti i loša statistika. Dok u svijetu jedan logoped dolazi na 3 do 4 tisuće stanovnika, u Hrvatskoj na 7 tisuća stanovnika imamo jednog logopeda.

