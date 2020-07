Dopisnik dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung za jugoistočnu Europu Michael Martens napisao je analizu koja se temelji na razgovoru s Markom Perkovićem Thompsonom. Danas se oglasio i Thompson, koji napisanim nije zadovoljan i koji smatra da je prevaren.

U uglednom njemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung objavljen je razgovor s Markom Perkovićem Thompsonom.

Novinar Martens napisao je za pjevača, između ostaloga, kako je pristojan, nenametljiv i ugodan.

"Netko koga biste poželjeli imati za susjeda – toliko dugo dok pričate o vremenu i djeci. Ali ne i o povijesti i politici. U tom trenutku se Perković pretvara u Thompsona. Thompson se predstavlja za bezopasnog hrvatskog patriota, no on to nije. On ispod svoje bijele veste nosi crnu košulju", napisao je u svom tekstu Martens.

Hrvatski pjevač na Facebooku je izrazio nezadovoljstvo objavljenim člankom. Tvrdi da je dogovoreno kako će tekst biti objavljen u formi intervjua, pa smatra da je prevaren.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens još je pred kraj prošle godine (2019.) zamolio naše prijatelje iz hrvatske zajednice u Njemačkoj da stupe sa mnom u kontakt i izrazio veliku želju da napravimo veliki intervju uz uvjeravanja kako će to obaviti profesionalno bez ubacivanja dodataka i bilo čijeg mišljenja u taj intervju. Smatrajući te novine uglednima kao što su ih smatrali uglednima i naši prijatelji iz hrvatske zajednice u Njemačkoj, ja sam na taj intervju i pristao.

Početkom ove godine gospodin Michael Martens nam se javio kako će zbog izbijanja pandemije koronavirusa objavljivanje intervjua malo pričekati, što se i meni činilo sasvim normalnim.

Prije nekoliko dana, a nakon napada na mene i moju pjesmu 'Lijepa li si' od strane Bild Zeitunga isti taj gospodin Michael Martens nam se javio kako je zgrožen pisanjem Bild Zeitunga i kako bi on želio da onaj intervju objave. S obzirom na veličinu intervjua u kojemu se nalazi oko 35.000 znakova, prostor za objavu im se otvorio tek u nedjelju 19. 7. 2020. u tiskanom izdanju, a na internetu bi ga objavili dan poslije tj. u ponedjeljak.

Uz čvrst dogovor i obećanje kako će sve biti uredno prevedeno i u duhu našeg razgovora napisano, uključio sam i naše drage ljude iz hrvatske zajednice u Njemačkoj koji su oko prijevoda i autorizacije uložili veliki trud jer su i oni bili uvjereni i zajedno sa mnom povjerovali da će intervju biti objavljen kako je i dogovoreno.

Kao što smo vidjeli, u nedjeljnom tiskanom izdanju FAZ-a umjesto dogovorenog intervjua, zamislite, izašao je tekst u kojem se novinar Michael Martens osvrće na razgovor sa mnom te iz toga razgovora iznosi stajališta i zaključke o meni.

Dan nakon toga, u ponedjeljak, objavljen je tekst, a u njegovu dijelu i intervju u internetskom izdanju gdje je taj isti novinar Michael Martens, vjerojatno nezadovoljan mojim odgovorima, pola članka posvetio svom mišljenu, prosuđivanju, ocjenjivanju i osuđivanju mene i moga lika i djela, a što naravno nas je uvjeravao kako se takvo što njemu kao profesionalcu ne može dogoditi, već će biti objavljen autorizirani intervju.

Gospodina Michael Martensa nećemo ocjenjivati, kao niti njegov prevarantski i podao način rada, ali zbog interesa istine i nekorektnog prenošenja od strane pojedinih medija kako sam ja tobože izjavio da su krivci cijeli jedan narod što naravno nije istina, mi ćemo uskoro objaviti originalni intervju na njemačkom i hrvatskom jeziku, a za koji je isti taj takozvani novinar tvrdio kako će u takvom obliku biti objavljen u Frankfurter Allgemeine Zeitungu", napisao je pjevač u objavi na Facebooku.