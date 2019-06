Nova glavna tajnica Vijeća Europe rođena je u Mostaru, a odrasla u Ljubuškom. Gimnaziju je završila već sa 17 godina. Bila je odlična rukometašica, a govori nekoliko stranih jezika.

"Najljepša sjećanja su ona na otvoreni disko u Studentskom centru. U društvu se se slušali Bob Dylan, Pink Floydi, Prljavci, Parni Valjak, Azra, Film..., rekla je Mislavu Bagu u neformalnom intervjuu Marija Pejčinović Burić, hrvatska ministrica vanjskih poslova i od listopada nova glavna tajnica Vijeća Europe.

Marija Pejčinović rođena je u Mostaru, ali je odrasla u Ljubuškom. Tijekom gimnazijskih dana u Ljubuškom, igrala je za ženski klub Izviđač, a postoje glasine prema kojima je bila jedna od najnadarenijih igračica u povijesti tog kluba. U Zagrebu je nastavila igrati za Trešnjevku i Lokomotivu, sve dok nije ozlijedila rame.



Dva razreda odnovne škole završila je u jednoj godini. "Ujutro bi učila za osmi, a poslijepodne za sedmi razred. Sa 17 godina završila je Gimnaziju", rekao je Jutarnjem jedan njen školski prijatelj.



Marija Pejčinović zato je već sa 17 godina došla u Zagreb. Upisala je ja vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu. No upala je i na Poljoprivredni fakultet. Smjer vrtlarstvo s oblikovanjem pejzaža. Mislavu Bagi rekla je da je ipak prvi izbor bio ekonomija.

"Oblikovanje pejzaža se kasnije ispostavilo kao ljubav u sjeni. Upala sam na to iako sam za prijamni učila samo pet dana. Za ekonomiju sam se ipak pripremala gotovo cijelo ljeto. Očito je to bio prvi izbor", rekla je.

Zaposlili su je Slavica i Bernie Ecclestone

Ministrica Pejčinović Burić voli i jezike. Govori španjolski, francuski i engleski, a kaže da je učila i nešto njemačkog pa ga razumije i čita. Zbog želje za usavršavanjem jezika godinama je živjela po Europi, godinu i pol u Parizu, godinu u Londonu i neko vrijeme u Španjolskoj. U Londonu je radila kao babysitterica. Radila je i u obitelji Ecclestone, zaposlili su je Slavica i Bernie.

"Bila je to slučajna okolnost. No sve skupa je trajalo samo nekoliko tjedana. No financijski se isplatilo. A bila je i vrijedna prilika da uđete u dom ljudi koje možda ne biste imali priliku sresti na ulici", rekla je i dodala da je ljubav prema Hrvatskoj bila jača. Van je otišla da nauči jezike, a ne da ostane.

"Baka mi je rekla da se nikad neću udati"

Na pitanje o ljubavima u studentskim danima Pejčinović je rekla da je prava ljubav došla kasnije.

"Moja baka je u jednom trenutku rekla da previše gledam knjige i da se nikad neću udati. Tad sam imala 26 godina, bila sam već jako stara za njene pojmove. No ljubav se pojavila kasnije. I još traje", rekla je.

O diplomaciji je govorila da "daje prostor da se nešto kaže, a da se različito razumije", o mogućnosti da se jednog dana kandidira za predsjednicu rekla je da je više za izvršnu vlast i da voli raditi na konkretnim, stvarima. Na svjetskoj političkoj sceni najviše joj se svidjela Merkel, a u Hrvatskoj Savka Dabčević Kučar. Sanadera je Mislavu Bagi u jednoj riječi opisla kao teatrologa, Plenkovića kao diplomata, a za Zorana Milanovića rekla je: "Hahar".