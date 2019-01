"Kad sam uspjela angažirati odvjetnika, saznala sam da je socijalno već tada trebalo reagirati i prijaviti sudu taj slučaj, da se može ići na promjenu roditeljske skrbi, bilo što da se pokrene da on više ne viđa djecu. Ali oni su to prešutjeli, niti su mene upozorili, niti su sami nešto pokrenuli", rekla je Marija Grgić za DNEVNIK.hr.

Društvenim mrežama proširio se dramatični apel Marije Grgić iz Slavonskog Broda, koja je u dužoj objavi opisala probleme koje ona i njezina djeca imaju s njenim bivšim mužem, ocem djece, te zamolila za pomoć. Navela je kako ju je bivši suprug teško zlostavljao u braku, a sada zlostavlja, kako tvrdi, i njihovu djecu.

"Pobjegla sam od njega, bila u sigurnoj kući, predala papire za rastavu braka. Uz svu bol što sam trpjela, on nije prestajao sa zlostavljanjem, psihičkim i fizičkim, od uboda nožem, udaraca, vezanja i slično. Napokon smo razvedeni, ali on po odluci suda ima pravo viđati djecu. Često ih je ostavljao kod sebe, nije ih vraćao na vrijeme. Obraćala sam se socijalnom, ali on ima sva prava kao otac.

I naravno, dogodilo se ono čega sam se najviše bojala - počeo je psihički, a i fizički zlostavljati moju djecu. Mali je završio na hitnoj...", počinje gospođa Grgić svoju priču.

Navodi kako je otac djecu tukao šibom po tabanima, tjerao ih da kleče na kukuruzu te ih na razne načine fizički zlostavljao, a što djeca isprva iz straha od oca nisu htjela ispričati majci i njenom suprugu, očuhu mališana.

Otac osuđen zbog fizičkog nasilja nad djetetom, a i dalje ima sva roditeljska prava

Za DNEVNIK.hr Grgić je kazala da je njezin sin sam svjedočio protiv oca na sudu jer ga je istukao. Otac je dobio kaznu od šest mjeseci uvjetno. "Kad sam uspjela angažirati odvjetnika, saznala sam da je socijalno već tada trebalo reagirati i prijaviti sudu taj slučaj, da se može ići na promjenu roditeljske skrbi, bilo što da se pokrene da on više ne viđa djecu. Ali oni su to prešutjeli, niti su mene upozorili, niti su sami nešto pokrenuli", kaže Grgić.

Kazala je da djeca "ne mogu ići tamo dok se nešto ne riješi; ako ih on već mora viđati, neka to barem bude pod nadzorom, pa makar i u prostorijama socijalnog, ako treba. Na kraju su oni odredili nadzor, jednu osobu, kojoj je on potom - lijepio pločice!"

Marija Grgić (Foto: Dnevnik.hr/arhiva)

Po tvrdnjama gospođe Grgić, socijalnom se obraćala niz puta, no nisu joj dali uvid u spise. "Socijalna radnica mi je rekla kad sam je pitala da mi omogući uvid - jao gospođo, pa to je čitav roman..." Navela je kako je potom protiv bivšeg supruga pokrenula sudsku parnicu za ponovno odlučivanje o roditeljskoj skrbi, ne bi li spriječila da djeca budu prisiljena ići k njemu.

"Nakon presude zbog nanošenja ozljeda našem djetetu, bio je pod nadzorom nekoliko mjeseci. Kad je taj nadzor završio, on je nazvao našeg sina i kazao mu da će ga ubiti. Prijavila sam to socijalnom i policiji, ali on po zakonu ima ista prava kao ja, barem dok se to ne promijeni. Zato sam pokrenula na sudu proces, tako da on više nema nikakva prava što se tiče moje djece."

Alkoholičar, a "srednja opasnost za djecu"

Istaknula je i da je sudac donio odluku da njen bivši suprug mora na psihijatrijsko vještačenje jer je ovisnik o alkoholu. "Na jedno je ročište došla socijalna radnica i kad ju je sutkinja pitala kakva je procjena o mom bivšem suprugu, kazala je kako je on srednja opasnost za djecu. Sklon je učestalom konzumiranju alkohola, svakodnevno, neliječeni je alkoholičar, ne zna donositi odluke o djeci.. to je bilo nekih pet, šest stvari koje je navela. Izgleda da čekaju da nekog ubije pa da bude velika opasnost."

Grgić je kazala i kako je jednom prilikom socijalna radnica rekla njezinoj djeci da ih "tata može ovršiti. Kako možete ovršiti dijete?! Pa nije to stvar! Kazala je da i on i baka i dida imaju pravo ovršiti moju djecu. Rekla sam joj - gospođo, moja djeca nisu predmeti!"

"Kaže meni moj sin - mama, ja njoj velim da ne želim ići, a ona meni viče zašto ne želiš ići, prije si htio ići. Rekao sam joj da me prije nije toliko tukao koliko me sad tuče."

Odgovor Centra: Ta je obitelj u tretmanu

Navela je i kako je njihova baka, majka bivšeg supruga, dobila presudu kako može jednom mjesečno vidjeti djecu na neutralnom području, dok se ne uspostavi neki kontakt pa bi onda mogli ići kod njih u obiteljsku kuću. "A u toj kući živi moj bivši suprug. Možete zamisliti apsurda."

Iz Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu za DNEVNIK.hr potvrdili su da ta obitelj jest u tretmanu Centra i kazali da oni poduzimaju sve mjere za zaštitu djece.

Detalje o tom slučaju i poduzetim mjerama ne mogu iznositi zbog zaštite podataka obitelji i djece, ali kažu kako im se gospođa Grgić nijednom dosad nije obratila s nekom pritužbom.