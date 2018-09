Pismo majke djevojčice s posebnim potrebama koja je, zbog očito administrativne pogreške, prvi dan škole ostala sama na hodniku bez svog razreda i bez učiteljice, potreslo je Hrvatsku.

Umjesto smijeha i sklapanja novih prijateljstva, sedmogodišnja djevojčica iz Zagreba prvi dan nastave provela je u suzama jer u školi u koju je trebala krenuti iz Grada nije poslana obavijest da je dijete u nju upisano.

U trenutku kad smo je nazvali, majka djevojčice koja je jučer trebala krenuti u školu, nalazila se pred vratima Gradskog ureda za obrazovanje čija je komisija iz zasada nepoznatih razgloga donijela odluku da će djevojčica pohađati školu koja nema program za djecu s posebnim potrebama te o tome spomenutu školu nije obavijestila.

Nakon što se majčina objava proširila društvenim mrežama i medijima, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Mila Jelavić sazvala je sastanak s ravnateljem zagrebačke osnovne škole čiji naziv poštujući želje majke nećemo objaviti.

Majka sedmogodišnje djevojčice za DNEVNIK.hr kaže kako će zahtijevati da joj se odgovori koju će školu njezina kći pohađati te hoće li dobiti asistenta u nastavi.

Odluka dva dana prije početka nastave

Majka nam je otkrila kako je odluku Gradskog ureda za obrazovanje o tome koju će školu njezina kći pohađati dobila tek u petak, 31.kolovoza, samo dva dana prije početka nastave.

„Malenu smo htjeli upisati u njezinu matičnu školu prema mjestu stanovanju, no komisija Gradskog ureda za obrazovanje na prvom sastanku nije donijela odluku jer ta škola nije predala papire kojim se traži osnivanje odjela za djecu s posebnim potrebama. Nakon toga su otišli na godišnji i 23. kolovoza održan je drugi sastanak te je odlučeno da moja kći treba ići u drugu školu. Pitala sam trebam li se prije toga javiti školi, no iz ureda su mi odgovorili kako to nije potrebno te da će ih obavijestiti što se očito dogodilo“, priča majka.

Kad je djevojčica prvi dan nastave došla u školu, uslijedio je šok. Ravnatelj je majku obavijestio kako škola nije primila obavijest Gradskog ureda za obrazovanje te škola nema razredno odjeljenje za djecu s posebnim potrebama.

Majku smo pitali kako se djevojčica osjeća nakon što je prvi dan nastave umjesto s novim prijateljima provela sama na hodniku bez svog razreda i bez učiteljice.

„Što smo mogli, lagali smo joj da je pokušamo nekako utješiti. Park i sladoled sve liječe“, priča majka djevojčice koja ima probleme s vokubalorom i motorikom, ali je kako ističe njezina majka, potpuno funkcionalna te posjeduje percepciju spoznaje.

Iako nemaju program za nju, djevojčica je danas ipak došla na nastavu u školu koju joj je dodijelio Gradski ured.

„Ona je sada u razredu s divnom učiteljicom koju pohađa i dvoje djece s Downovim sindromom“, kaže majka, no dodaje kako i dalje ne zna koju će školu njezina kći na kraju pohađati.

Reagirala i ministrica

Reakciju smo zatražili od nadležnog Gradskog ureda te ćemo je objaviti po primitku, a nakon što je priča izašla u medije, o svemu se putem Facebooka oglasila i resorna ministrica Blaženka Divjak.

„Iznimno me ražalostilo vidjeti pismo majke male **** i smatram takvu praksu potpuno nedopustivom. Odmah smo kontaktirali Grad Zagreb koji je nadležan za ta pitanja kako bi se situacija što prije riješila te sam ponudila pomoć Gradskom uredu za obrazovanje“, poručila je ministrica.