Maja Lazić vlasnica je obrta Organica Vita i proizvodi slatki namaz od industrijske konoplje i lokalno uzgojenih lješnjaka. Kako je stvorila vlastiti biznis u proizvodnom pogonu koji je naslijedila od oca i kakav je njezin poduzetnički put, imat ćete priliku vidjeti u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Namaz od lješnjaka i industrijske konoplje nastao je sasvim slučajno, tvrdi Maja Lazić, koja zajedno sa svojim obrtom Organica Vita stoji iza njega. Genijalno otkriće iz malenoga proizvodnog pogona koji je naslijedila od oca sastoji se od 50 % lješnjaka koji su, kao i većina ostalih sirovina, uzgojeni lokalno.

Put do ostvarenja vlastitih snova često se sastoji od brojnih prepreka koje je potrebno savladati, tvrdi Maja, i zbog toga se trudi što više slijediti svoj moto – samo opušteno. ''Da sad krećem iznova, svakako bih pokušala svemu pristupiti uz što manje forsiranja. Jednostavno bih pustila da sve stvari idu svojim tokom'', kaže Maja i dodaje da je, kad pogleda svoj konačni proizvod, poprilično ponosna: ''Tu je, naravno, i neki osjećaj zabrinutosti s obzirom na to da se u proizvodnji može dogoditi jako puno problema. Drukčije je sad kad znaš što sve stoji iza toga… Osim ponosa tu je i neka neizvjesnost. Podjednako su zastupljeni ponos, neizvjesnost i možda pomalo i neki strah.''

Otkako je napravila svoj namaz od lješnjaka i industrijske konoplje, koji, kako tvrdi, može rame uz rame parirati komercijalnim namazima, i prijavila se u projekt Startaj Hrvatska, njezin se život poprilično intenzivirao. ''Životni ritam potpuno mi se promijenio. To nikako nije moj standardni životni ritam, on inače uključuje puno više sportskih aktivnosti i drugih događanja koja nisu samo posao'', kaže Maja i navodi da je do sada u svoje slobodno vrijeme mnogo više uživala u prirodi, ali zbog velike količine posla zasad je to sve stavljeno po strani. U cijelo svoje poslovanje, naglašava, ulaže puno truda i veseli se doći do trenutka u kojem će joj se na neki način vratiti trud koji je u njega uložila.

Organica Vita namaz od lješnjaka s konopljom slatki je namaz obogaćen supernamirnicama (Foto: Nova Studio)

''Jedna stvar po kojoj bih htjela da me gledatelji zapamte jest to što smatram da se težak rad i trud ipak na kraju isplate. Nekako se nadam da će to biti drugima primjer i da ni oni neće odustati'', govori Maja, koja je projektu Startaj Hrvatska zahvalna na prilici koju joj pruža. ''Zapravo sam se prijavila na nagovor drugih i kako se cijeli projekt razvijao, stvarno su nam partneri iz SPAR-a pomogli s mnogim analizama na samom proizvodu, redizajnu proizvoda. Zaista se mnogo radilo na proizvodu. Isto tako sam radila na svojem velikom strahu, a to je strah od snimanja i kamera. To mi zaista bila velika prepreka na početku, danas je malo prevladana, ali ne do kraja'', uz smijeh govori Maja.

Kako projekt primiče kraju, Maja tvrdi da njezino zadovoljstvo njime samo raste jer joj je Startaj Hrvatska, osim na poslovnoj, pružio priliku za rast i na osobnoj razini. Krajnje zadovoljstvo korisnika njezina je glavna motivacija i misija: ''Nadam se da će se namaz naći u brojnim kućanstvima među ljudima koji će ga koristiti. U budućnosti namaz vidim na policama SPAR-a diljem Hrvatske.''

Kakav je bio Majin poslovni put i koje je sve izazove trebala savladati, ne propustite pogledati u emisiji Startaj Hrvatska u nedjelju 13. studenog na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

