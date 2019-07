Magarica spašena s nenaseljenog otoka ostaje na Kapriju kod svog spasitelja Bernarda Roca koji bi je htio otkupiti od vlasnika. "To je naša najzaštićenija vrsta tovara, dalmatinski sivac", kaže Roca

Magarica ostavljena sama na nenaseljenom otoku Ravan nije bila zanemarivana niti napuštena, kazala je glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor za Šibenik.in.

"Gdje se sada magarica nalazi, to nije u našoj domeni", dodala je Kosor. A magarica je na otoku Kapriju. Za nju se brine Bernard Roca koji ju je pomogao prevesti s Ravana na Kapriju. On je sam uspio doći do vlasnika magarice, koju su u međuvremenu nazvali Mija, i dogovorili su se da Mija ostane kod na Kapriju. Vlasnik magarice Rocu je rekao da je nije napustio i da joj je ostavljao vodu, ali Mija ipak ostaje živjeti pokraj Bernardovog restorana gdje joj on, Kaprijani i gosti restorana nose hranu, mrkvu i kupus koji su joj prave poslastice.

"Puno je dobrote među ljudima, a ona je pravi hit! Dobra je tovarica, ide za nama, sluša nas i kao da osjeća neku zahvalnost jer zbog nas više nije sama na zvizdanu", kazao je Roca za spomenuti portal.

"E sad, dokad će ona biti kod nas, ne znam… Vlasniku ona više ne treba i zato mu odgovara da je tu, a kako će biti kasnije, vidjet ćemo. Ponudio sam mu da je otkupim. Znate, to je naša najzaštićenija vrsta tovara, dalmatinski sivac", kaže Roca.

"Ona je njemu jednostavno smetala. Ljudi se bave nečim dok imaju poticaje, a kad ih prestaju primati odustanu. Tako je i ona završila na Ravanu. Da je stvarno želi i da mu treba nikad je ne bi držao tamo, još samu. Koliko sam čuo, još je od veljače sama na tom otoku", rekao je Roca.

Podsjetimo, za magaricu se pročulo kada je jedan čitatelj portalu Morski.hr poslao pismo: ''Kada smo se iskrcali na obalu, životinja nam je prišla i dali smo joj piti. Popila je više od deset litara vode i po tome smo zaključili da je već dugo nitko nije obišao. Otok Ravan vrlo je mali nenaseljen otok, bez ikakva pojilišta i s vrlo malo vegetacije.

Ne moram Vam objašnjavati kakve su joj šanse za opstanak na takvom otoku u ljetnim mjesecima ako je nitko ne bude obilazio. Molim Vas, ako postoji način, da mi Vi s Vaše medijske strane pomognete da zbrinemo tu životinju, jer po brizi za one kojima je to potrebno vidi se civilizacijski nivo neke zajednice. U nadi za zbrinjavanje nesretne magarice, lijepi pozdrav", napisao je čitatelj u mailu i poslao fotografiju životinje koja luta otokom.