Lucija treba našu pomoć, apel je koji se brzo proširio po društvenim mrežama. Malena Vinkovčanka boluje od akutne mijeloične leukemije. Hitno joj treba donor jer kemoterapije ne pomažu.

Da je bolesna, mama Lidija posumnjala je prije nekoliko mjeseci. Lucija je imala stalne upale grle.

"Nismo svaki put išli ni doktoru jer problema s tim ima oduvijek. Onda joj se pojavila krvžica na vratu. Dobila je antibiotik koji joj nije pomogao. Kvržica je u međuvremenu rasla i počela ju je boljeti. Doktorica je odmah naložila punkciju krvžice, ultrazvuk i vađenje krvi. Pojavile su se i neke modrice na tijelu. Naša Lucija je aktivno dijete, mislili smo da je od rolanja ili nečeg sličnog. Čim su stigli nalazi krvi doktorica nas je poslala u vinkovačku bolnicu", govori mama Lidija.

Strašna dijagnoza stigla je prije sedam tjedana. Lidija objašnjava da su liječnici brzo reagirali. U vinkovačkoj bolnici odmah su vidjeli kakva je situacija i malenu Luciju poslali u Institut za tumore u Zagrebu. Odmah je završila na kemoterapijama.

"Kemoterapije ne djeluju. Do utorka smo čekali još jedan nalaz koji nam je, kad je stigao, potvrdio da Lucija pripada trećoj rizičnoj skupini. To znači da treba donora koštane srži. Dotle će je opet staviti na kemoterapiju. Da bi uopće išla na transplantaciju, bolest mora doći u remisiju", objašnjava mama.

Uvrstit će je u registar. S obzirom da je obitelj do prije nekoliko mjeseci živjela u Njemačkoj, a tata i dalje tamo radi, Lucija ima njemačko zdravstveno osiguranje. HZZO njene papire šalje u Njemačku. Negdje u svijetu, nada se obitelj, postoji donor za njihovu Luciju.

Dotle će ga tražiti u Hrvatskoj. Zato je sutra u Vinkovcima organizirano prikupljanje uzoraka. Odazvalo se puno ljudi.

"Nadamo se. Iako ni to nije garancija da će se donor pozivu i odazvati. Znamo za slučaj jedne djevojčice iz Hrvatske kojoj su našli kompatibilnog donora u svijetu, no on se nije odazvao. Srećom, našli su ih još. Na kraju joj je neki Grk donirao svoju koštanu srž", kaže Lidija.

Ako ne nađu kompatibilnog donora, srž će joj dati mama ili tata. No tada su joj šanse 50 posto manje.

A kako se Lucija sa svime nosi? Mama kaže dobro. I sad je u bolnici, na Institutu za tumore.

"Vesela je, jede. Ima i svoju kosicu, od kemoterapije samo pola joj je otpalo. Ona zna da je bolesna, da joj je bolesna krv. Zna i da će dobiti još jedne jake lijekove. Tako zovemo kemoterapiju", kaže nam mama Lidija.