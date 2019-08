U Kninu od jutra traje bogat program. Kninskim ulicama prošlo je 6000 ljudi. Iz policije kažu kako nije zabilježen ni jedan incident.

Na središnjem gradskom trgu za večeras je najavljen koncert Jasmina Stavrosa, Mladena Grdovića i Zlatka Pejakovića. U Kninu je bila i Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Ona se okupljenima obratila u ime svih branitelja.

Niste ostali imuni na komentare koji ovih dana stižu iz Srbije?

Čestitam ponovo svim hrvatskim braniteljima i cijelom hrvatskom narodu Dan pobjede i domovinske zahvalosti i Dan hrvatskih branitelja. Nisam ostala imuna jer se uporno pokušavaju preskočiti 1991. i 1995. I prikazati kako je srpski narod stradao i kako je cijeli odnos između Hrvata i Srba počeo te 1995. Trebalo je zaista vrlo jasno reći gdje su Srbi o kojima se govori i koji danas ne žive u Republici Hrvatskoj.

Što za vas znači Oluja?



Oluja je dan koji za mene kao i za sve one koji vole ovu domovinu prije svega znači radost, slobodu. Znači da sve one žrtve koje su pale u obrani domovine nisu bile uzaludne. S druge srane, kada govorimo o nestalim osobama, da nije bilo Oluje, mi ne bismo pronašli ni one nestale koje su njihove obitelji uspjele dostojno pokopati. Jer nakon Oluje se dogodila mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja kada su pronađene velike masovne grobnice. Oluja je kruna i najveća hrvatska pobjeda.

I 24 godine nakon još imate nekih neodgovorenih pitanja. Kojih konkretno?



Najbitnije neodgovoreno pitanje je gdje su naši najmiliji, oni koje tražimo. O kojima se istina nalazi u srpskim arhivima. I zašto se sada, nakon što je završen haški proces, nakon što je međunarodni krivični sud rekao svoje o onome što se dogodilo, zašto se i dalje uporno izbjegava krenuti u tom pravcu sa sprske strane? Otvoriti te arhive i učiniti stvarne pomake, a ne samo deklarativne. Treba učiniti pomak u poboljšanju odnosa, a u konačnici i na putu Srbije prema Europskoj uniji.

Govorili ste jutros u Kninu u ime većine braniteljskih udruga, no neki ipak tvrde da vas je izabrala politika. Kako to komentirate?



Politika me nije izabrala. Nikada me nije birala i nikada me neće birati. Ja sam osoba koja ne podliježe nikakvoj politici, prije svega. Činjenica je da su mene sve udruge odabrale, pa i one koje su rekle da to nisu. One su imale svoje predstavnike na satanku u Ministarstvu branitelja. Nedvosmisleno je traženo da se kaže da ako netko ima neki drugi prijedlog. Nitko to nije učinio. Međutim, nekima su krivo prenešene informacije sa tog sastanaka. A znate da je riječ kao kamen, kada se jednom zakotrlja, teško ju je zaustaviti. Ovdje je riječ o jednoj jednoj vrsti nesporazuma koji medijski poprimi takve razmjere jer uvijek uoči i za vrijeme Oluje se govori i o stvarima koje impliciraju podjele.

