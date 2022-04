Lidl Hrvatska i Hrvatska gorska služba spašavanja predstavljaju novi projekt pod nazivom Mali heroji – nastavak je to partnerstva i suradnje Lidlovog brenda Okusi zavičaja i HGSS-a.

U sklopu projekta Mali heroji, tijekom 2022. godine održat će se ukupno 4 škole u prirodi na kojima će za djecu od 6 do 12 godina diljem Hrvatske biti organizirane edukativne radionice o snalaženju u prirodi i gorskom spašavanju.



Uspješno partnerstvo trgovačkog lanca Lidl Hrvatska i Hrvatske gorske službe spašavanja nastavlja se četvrtu godinu zaredom. Iza njih su brojni uspješni projekti i akcije, a ove godine pripremili su pravi doživljaj za one najmlađe i njihove roditelje. Svi oni koji se dive nesebičnoj hrabrosti članova HGSS-a, vole prirodu i planinarenje i tu su strast prenijeli i na svoju djecu, ove godine imaju priliku svoje mališane prijaviti na korisnu, zabavnu i edukativnu aktivnost – Lidlovu i HGSS-ovu školi u prirodi.



Škola u prirodi Lidla i HGSS-a održat će se kroz 4 edukativne radionice namijenjene djeci u dobi od 6 do 12 godina. Radionice će se održati 30.4. na Papuku, 29.5. na Sljemenu, 17.9. na Platku i 15.10. na Paklenici. Za lokacije u proljetnom periodu (Papuk i Sljeme), možete se prijaviti odmah, dok će za Platak i Paklenicu prijave biti otvorene početkom rujna. Obrazac za prijavu je NA LINKU.

PR Foto: PR



Polaznici škole u prirodi Mali heroji imat će priliku sudjelovati u ove 4 radionice: Osnove gorskog

spašavanja, Kako se ne izgubiti i što napraviti ako se to dogodi?, Rad s nosilima i tirolska prečnica (žičara) te Mala škola prve pomoći. Na svaku od ukupno 4 lokacije na kojima će se održavati škola u prirodi, bit će pozvano do 150 djece prema redoslijedu prijava, pa će tako najbrži imati priliku družiti se s HGSS-om uz osiguran ručak, vrijedan poklon i diplomu kojom dokazuju da su završili HGSS edukaciju za male heroje.



Priroda je u dobrim rukama, kad su nove generacije spremne pomoći. Njima u nasljeđe ostaju hrvatske prirodne ljepote i oni to dobro znaju. Oni su – mali heroji!