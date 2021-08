Zazvonio je telefon i stigla je narudžba za dvije pizze. Dostavljač je pokupio kutije i stigao na adresu, no osoba koja je naručila sa sobom nije imala gotovinu pa je ponudila bitcoine. Iako većina u to vrijeme, 2010. godine, ne bi prihvatila takvu trampu, u budućnosti će se pokazati kao jako sretni i pronicljivi, dostavljač jest te je za dvije pizze dobio nevjerojatnih deset tisuća bitcoina. Znate li koja je današnja vrijednost tolikog iznosa bitcoina? Nakon jedanaest godina one vrijede vrtoglave dvije i pol milijarde kuna! Ostalo je povijest...

Ova je priča postala legendarna - što zbog količine zarađenog novca, što zbog mitskih karakteristika, no u svakom je slučaju slikovit prikaz rasta kriptovaluta, ali i poticaja na rizik.

Trenutne općepoznate informacije o kriptovalutama su sljedeće – od njih se, dugoročno, može dobro, zapravo, jako dobro zaraditi, ali i ne mora. Međutim, čim ima i malo nade za prvu opciju ljudi postaju zainteresiraniji.

Vratimo se korijenima. Ravnoteža novcu bilo je zlato, a proturavnoteža i jednome i drugome dugo vremena nije bilo ništa. U kriptografskim krugovima nepoznat netko objavio je svima sad već poznati dokument kolokvijalnog naziva white paper u kojem je objasnio funkcioniranje kriptovaluta.

Početkom svibnja 2009. godine nastao je prvi bitcoin kao prva kriptovaluta. No što su zapravo kriptovalute? Digitalni, decentralizirani novac kojeg ne možete samo tako lako copy-pasteati zbog blockchain tehnologije koja pruža sigurnost pri internetskim transakcijama.

Zašto je kripto svijet tako privlačan?

Zbog brze i jednostavne promjenjivosti, lakog praćenja rasta ili pada i neizostavne velike mogućnosti zarade. No tu se nameće vrlo jednostavno pitanje što nečemu tako, nazovimo, izmišljenome daje vrijednost? Klasičan zakon ponude i potražnje.

Nakon teorijskih osnova prelazimo na praktičan dio. Iako nekolicina i dalje, osobito se do prije par godina na kriptovalute gledalo s određenom dozom skepticizma. Vremenom su se ljudi sve više otvarali takvom načinu ulaganja, a time i mjesta u kojima je moguće trgovati njima. Sada se takav oblik plaćanja ne čini više revolucionarnim jer kriptovalutama možete platiti kavu, račun za gorivo, ili dostavu odjeće putem interneta i to sve kod nas u Hrvatskoj.

Sada kada znate gdje ih potrošiti možete i saznati kako ih nabaviti? Nova usluga Auro Domusa nudi kripto mjenjačnicu. Funkcionira vrlo jednostavno pa tako u samo tri koraka možete postati vlasnikom željene kriptovalute.

Kriptovalutama možete platiti kavu, račun za gorivo, ili dostavu odjeće putem interneta (Foto: Getty Images)

Najprije je potrebno izabrati željenu kriptovalutu od više od 20 koje Auro Domus ima u ponudi. Potom se odlučiti za željeni iznos koji može biti u kunama ili u broju željenih kriptovaluta te reći djelatniku svoju odluku. Naposljetku je potrebno platiti djelatniku gotovinu i pokazati adresu digitalnog novčanika na kojoj će sredstva biti vidljiva.

CryptoExchange usluga dostupna je na više od stotinu lokacija u Hrvatskoj, a na internetskoj stranici Auro Domusa lako možete provjeriti gdje je vama najbliža bitcoin mjenjačnica.

Jednako kao i kupnja prodaja kriptovaluta također se može obaviti u kripto mjenjačnicama, a jednako je jednostavna, ali i brza za korištenje. Za nju je potrebno oko pola sata – nakon skeniranja koda potrebno je pričekati potvrdu za izvršenje transakcije te odmah nakon toga gotovinu možete preuzeti u poslovnici.

Auro Domus jamči brzinu i sigurnost u kripto mjenjačnicama, bilo da se radi o kupnji ili prodaji, a dostupna i široka ponuda čini cijeli proces pristupačnim.



