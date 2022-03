Auro Domus-ove poslovnice za otkup zlata nalaze se na stotinjak lokacija diljem Hrvatske.

Živimo u vremenima koja su mnogim građanima financijski veoma izazovna. Pandemija koronavirusa znatno je pogodila gospodarstvo. Došlo je do gubitka mnogih radnih mjesta, osobito u nekim djelatnostima. Oni koji su imali sreću i zadržali radno mjesto, sada za svoju plaću mogu kupiti sve manje. Naime, inflacija sve više ubrzava i u eurozoni je već dosegla novu rekordnu razinu od 5,8 posto. Podupire je kontinuirano snažni rast cijena energenata. Inflacija smanjuje kupovnu moć plaće. Za istu plaću može se kupiti sve manje hrane, goriva, struje i drugih svakodnevnih potrepština. Plaća radnika zadana je ugovorom o radu i ne mijenja se. No kako inflacija raste, tako ta plaća realno vrijedi sve manje. Sve to može dovesti do otežanog podmirenja financijskih obaveza.. Mnogi su zapali u probleme a situacija je nepovoljno utjecala i na ponudu modela kredita u bankama. Ako želite izbjeći komplicirano zaduživanje, kako onda naći rješenje u slučaju povećanih troškova?



Postoji rješenje – zove se otkup zlata!



Postoji jednostavan i brz način koji se zove - otkup zlata. Korištenjem ove usluge, moguće je odmah doći do gotovine prodajom nekorištenog zlatnog nakita odnosno lom zlata. Jedan je to od najlakših načina na koje ljudi mogu iskoristiti rastuću cijenu zlata i zaraditi.



Mnogi u svom domu imaju stari nakit koji ne koriste – demodirane ogrlice, prstenje koje više ne nose, naušnice bez svog para.. Također, po skrivenim mjestima naših kuća nalaze se neki davno poklonjeni ili naslijeđeni zlatnici, zlatni satovi, čak i zubno zlato. Sve ove vrste lomljenog ali i investicijskog zlata otkupljuje Auro Domus, najveća hrvatska tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima. U njegovim poslovnicama možete prodati i sve vrste proizvoda od srebra, kao što su srebrni nakit, srebrni pribor, tacne, pepeljare, srebrnjaci i srebrne poluge. Takvi predmeti imaju svoju vrijednost, ali stoje neupotrebljeni. A novac uvijek trebamo, za podmirenje kako tekućih tako i izvanrednih troškova.



PR Foto: PR

Auro Domus zlato otkupljuje na diskretan način uz profesionalnu uslugu. Svoje staro ili „lom” zlato treba donijeti u jednu od poslovnica gdje mu stručni djelatnici odrede kvalitetu i masu te besplatno procijene vrijednost. Ovisno o vrijednosti zlatnog predmeta, te po prihvaćanju ponuđene cijene, klijenti napuštaju poslovnicu znatno podebljanog novčanika.

PR Foto: PR



Auro Domus – najbolja adresa za otkup zlata



Nije iznenađenje da svakog mjeseca tisuće zadovoljnih klijenata posjećuje poslovnice Auro Domusa diljem zemlje. Oni su otkup zlata prepoznali kao rješenje za svoje financijske probleme, ali i kao priliku za dolazak do dodatnog prihoda. Za poboljšanje kućnog budžeta, zatvaranje kredita, izbjegavanje novog zaduživanja ili kupovinu nečega što odavno žele ali si uz redovne prihode nisu mogli priuštiti.



Auro Domus-ove poslovnice za otkup zlata nalaze se na stotinjak lokacija diljem Hrvatske. Pronađite onu koja Vam je najbliža, donesite zlatni predmet na besplatnu procjenu i izađite s gotovinom u džepu! Vaše staro zlato možete zamijeniti za novac i iz udobnosti Vašeg doma uz našu uslugu otkupa zlata poštom. Više informacija o otkupu zlata mogu se dobiti i pozivom na besplatni broj telefona 0800 73 72.