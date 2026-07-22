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KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH

Okupili se mladi Hrvati sa svih kontinenata, obratio im se Plenković: "Kada sam došao na vlast..."

PišeHina, 22. srpnja 2026. @ 14:23 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Ranko Suvar/Cropix
Andrej Plenković na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske poručio je da Vladu u svemu što radi vodi doktrina predsjednika Franje Tuđmana.
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