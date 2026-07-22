Okupili se mladi Hrvati sa svih kontinenata, obratio im se Plenković: "Kada sam došao na vlast..."

Šezdesetak mladih Hrvata sa svih kontinenata okupilo se u srijedu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske, savjetodavnog tijela Vlade, s ciljem dodatnog povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te informiranja i motiviranja mladih na povratak u Hrvatsku.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković na skupu je poručio da Vladu u svemu što radi vodi doktrina predsjednika Franje Tuđmana o jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske. "Nakon ostvarenja svoje države, samostalnosti i i međunarodnog priznanja, sada smo u fazi jačanja Hrvatske kroz politiku modernog suverenizma koju vodimo", naglasio je.

Napomenuo je da je politika Vlade prema Hrvatima izvan Hrvatske podijeljena u tri segmenta, od kojih je jedan položaj Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda u nama najvažnijoj susjednoj državi. Drugi segment se odnosi na hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, a treći na potomke Hrvata koji su se u više valova iseljavanja nastanjivali na drugim kontinentima ili u Europi.

Plenković je istaknuo kako su u mandatu njegovih vlada značajno porasla izdvajanja za aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske.

"Izdvajanja rasla sa 16 milijuna na 200 milijuna eura"

"Prije deset godina, kada smo došli na vlast, frapirao me podatak da se za te aktivnosti izdvajalo 16 milijuna eura. Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura kroz međuresorsku suradnju, što možda i dalje nije puno, ali nije ni malo", izjavio je.

Naveo je kako je to sada ozbiljan, sustavan, metodološki ujednačen, transparentan način financiranja onoga što "mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost, a to je voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica", ustvrdio je premijer.

Mlade Hrvate izvan Hrvatske izvijestio je da je prije deset godina u Hrvatskoj bilo više od 300 tisuća nezaposlenih, dok ih danas ima 61 tisuća. Stopa nezaposlenosti iznosi 3,2 posto što je, kaže, praktički prirodna nezaposlenost i normalna stopa koja šalju poruku da baš svatko u Hrvatskoj tko je okretan, spretan, željan rada danas može naći posao.

O tome, dodaje, govori i činjenica da imamo oko 150 tisuća stranih radnika u turizmu, ugostiteljstvu, prometu, uslugama i građevinarstvu.

"Imamo i posebne programe za poticanje povratka Hrvata iz inozemstva poput oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pet godina za sve koji su dvije godine bili negdje vani, što nije mali iznos i pravi je mamac da se netko vrati, a imamo i druge mjere koje daju sredstva da pokrenete svoje poslove", poručio je mladim Hrvatima iz inozemstvu, naglasivši da je Hrvatska danas demokratska i politički stabilna država.

"U raznolikosti se krije najveća snaga Savjeta"

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas ocijenio je da danas ispisujemo novu stranicu u odnosima Hrvatske s mladim naraštajima izvan granica Hrvatske, što je omogućeno je izmjenama i dopunama zakona u odnosima Hrvatske s Hrvatima izvan nje iz 2025. godine.

"Savjet će mladim Hrvatima izvan domovine dati priliku da sudjeluju u oblikovanju politika koja se odnose na njih i time šaljemo jasnu poruku kako mladi nisu samo budućnost nego i sadašnjost hrvatskog naroda čiji glas želimo čuti danas", istaknuo je.

Dodao je da članovi Savjeta dolaze iz različitih država, društvenih okolnosti i zajednica, ali ih povezuje pripadnost hrvatskom narodu i želja da ostanu povezani s domovinom. I u toj raznolikosti se krije se najveća snaga Savjeta, kazao je Milas.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske Ivan Ćavar ustvrdio je da osnivanjem tog tijela mladi prvi put dobivaju vlastiti institucionalni prostor za dijalog, suradnju i iznošenje prijedloga o pitanjima koja oblikuju budućnost hrvatskog naroda izvan Domovina, bez obzira na to dolaze li iz BiH, hrvatskih manjinskih zajednica ili hrvatskog iseljeništva.

"Ovaj Savjet nije samo savjetodavno tijelo nego mjesto partnerstva i suradnje u kojem ćemo svojim znanjem, iskustvom i inicijativama doprinositi oblikovanju prijedloga važnim za mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske", poručio je.

Sudionike konstituirajuće sjednice pozdravili su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravka Bušić koji su pozvali mlade izvan Hrvatske da preuzmu odgovornost za politički i društveni razvoj Hrvatske te da budu dosljedni i dostojni generacija prije njih koje su odrastale diljem svijeta.