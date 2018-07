Iz Bruxellesa se još uvijek čeka ključna odluka o kojoj ovisi pulsko brodogradilište, a Uljaniku stiže milijunska pozajmica za nastavak poslovanja. Poduzetnik Danko Končar, koji u cijeloj priči ima svoj interes pomogao im je da vrate dug banci. Končar spašava škver, ali i državu, koja pitanje isplate plaća radnicima Uljanika prebacuje na Upravu.

Pulskom škveru pozajmica od 12 milijuna i 600 tisuća eura. "To je brzi potez, koji se morao brzo odraditi", rekao je Nenad Končar, predsjednik Uprave Kermas energije i Brodotrogira.

Kako bi Uljanik banci vratio dug, koji je opasno visio u zraku novac im je posudila kompanija Danka Končara. Jer bi se u suprotnom aktivirala 10 puta veća jamstva za gradnju brodova i navoze, koje bi morala platiti država.

''Dali smo posudbu, dakle, kredit. Dalje je na Vladi, Europskoj komisiji, na njima je odluka ne na nama", kaže Končar.

Financijska pomoć riješila je tek nastavak poslovanja. Ne i plaće. "Mislimo da je on time pokazao da mu je stalo do te brodogradnje. Da nije to napravio vjerojatno ne bi ni imao gdje ući, jer bi mi možda završili u stečaju", ističe Đino Šverko, povjerenik Sindikata metalca.

Iz Banskih dvora i danas jasna poruka zasad jedinom potencijalnom ulagaču. "Strateškog partnera se može promijeniti u svakom trenutku kad se osjeti da je neozbiljan", rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva.

Rasplet situacije u Uljaniku ovisi o Europskoj komisiji. Jer plan restrukturiranja za koji je država dala milijunsko jamstvo - Bruxelles još analizira. Ministar Horvat za odgovornost upućuje na ''one koji su odluke donosili 2012., 2013., 2014.''.

No, o tome kako je nekad uspješni privatni gigant u kojem država ima svoje vlasništvo postao problematično brodogradilište - ne žele pred kamerama. Baš kao ni aktualna Uprava, koja ne dovodi u pitanje isplatu plaća.

"Ti ljudi znaju jedan dio svog posla – sigurno'', kaže Končar, na što su su mu novinari rekli da je netko doveo do ovog stanja. ''Stvarno ne bi, to nije na meni", kratko je odgovorio Končar.

No, hoće li ''preživjeti'' i Glavnu skupštinu, znat će se krajem kolovoza. Budu li brži, možda do tada u pulsko brodogradilište stigne i odgovor iz Bruxellesa.





