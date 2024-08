Rano jutros, oko 5:14, slabiji potres magnitude 2.3 po Richteru pogodio je područje oko Makarske, javlja EMSC.Epicentar potresa bio je 44 kilometra od Mostara te 17 kilometara od Gruda, Potres je bio na dubini od 9 kilometra.

Za sada nije prijavljena šteta, a građani su putem EMSC-a prijavili da su osjetili podrhtavanje.

