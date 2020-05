Kod Gračaca se u utorak ujutro dogodila nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i vlak. Nitko nije ozlijeđen, a u automobilu su u trenutku nesreće bile tri osobe, među kojima i dijete. Po putnike iz vlaka, koji je iz Splita krenuo u Zagreb, stigli su autobusi.

U utorak oko 11 sati na pružnom prijelazu kod Gračaca sudarili su se vlak i automobil. Mislav Sajko, jedan od putnika iz vlaka koji je u jutarnjim satima krenuo iz Splita za Zagreb, kaže da je vlak u trenutku udara ''malo poskočio''.

''Nitko iz kombija nije ozlijeđen, a bilo ih je troje – vozač, njegova žena i dijete. Svi su OK, ali potreseni. Čovjek je stajao kraj auta. Rekao nam je da je on lupio u vlak. Pitao sam ga je li sve OK. Rekao je da jest, ali vidi se na njemu da je potresen'', kaže nam Mislav.

U trenutku udara u vlaku su bila 33 putnika i troje zaposlenika HŽ-a. Oni su do 13:30 čekali autobuse koji ih prevoze dalje do Zagreba. ''Nije nitko previše nervozan, svi razumijemo situaciju'', rekao je Mislav Sajko i dodao da su putnici, dok su čekali autobuse u vlaku, dobili boce s vodom.