Ilegalno tržište zabranjenih predmeta sve jače: "To su eksplozivne naprave, stvari izmiču kontroli"

Iako su zabranjene - zvukovi petardi već odjekuju ulicama. Danas se nabavljaju iz drugih zemalja, putem interneta, a puno su opasnije od onih koje smo nekad mogli kupiti u Hrvatskoj. O odgovornoj i sigurnoj uporabi pirotehničkih sredstava razgovaralo se danas u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Prošle godine 33 građana, većinom djece, teže je ili lakše ozlijeđeno. Nekoliko djece ostalo je trajnim invalidima zbog neprimjerenog korištenja pirotehnike.

"Ima dosta djece koja su bila ozlijeđena kao pasivni promatrači, sudionici, nisu aktivno koristili pirotehniku. i većina ozljeda se dešava bez prisustva odraslih osoba. Posebnu opasnost naglašavamo kod pirotehničkih sredstava koja su neaktivirana koja se aktiviraju ali ne proizvedu efekt koji se od njih očekuje pa onda nakon pola minute minutu idu gledati o čemu se radi i onda se desi ta velika eksplozija i ozljeđivanje", rekao je dr. med. Zoran Barčot, specijalist dječje kirurgije.

Petarde su u Hrvatskoj već 5 godina zabranjene. Prodavati se mogu ostala pirotehnička sredstva iz F2 i F3 kategorije - dakle rakete i kutije s vatrometom i to starijima od 18 samo u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja. Mogu ih koristiti samo punoljetne osobe i to od 27. prosinca do 1. siječnja. No ilegalno tržište sve je jače prisutno.

"Danas kad su zabranjene petarde na internetu se mladima nudi, ja to više ne bi zvao petarde, to su eksplozivne naprave. To su granate koje imaju 150, 200 grama eksplozivne smjese.(...) Naši ti vodeći influenceri već to reklamiraju. Gledam dolje, mladi komentiraju - nemojte se brinuti, roba će stići na vrijeme, policija tu ne može ništa. Mislim da pomalo stvari izmiču kontroli", rekao je Franjo Koletić, predstavnik HUP koordinacije distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Karle Trstenjak.