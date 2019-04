Summit Kina +16 je u Dubrovniku, no čini se da svi putevi vode u Rijeku. Kineske gospodarstvenike zanima pruga do Rijeke, Uljanik, ali i Kantrida.

Ni kiša ni vjetar nisu pokvarili premijerski posjet najvećem gradilištu u Hrvatskoj. Dovitljivi kineski premijer iskoristio je to za poruku graditeljima. ''Vani je sve jača kiša. To šalje poruku graditeljima naše kompanije da most treba izdržavati sve vremenske uvjete. Mi kažemo: 'Poslije kiše dolazi duga'. Zato most, kad bude izgrađen, on neće samo izdržati sve vremenske uvjete, nego će biti jedna duga na zemlji'', rekao je Li Keqiang, kineski premijer.

''Ukupna težina 80.000 tona čelika, što pod vodom, što iznad vode, a to iuistrativno znači da će Pelješki most težiti kao 10 Eiffelovih toranja'', slikovito je objasnio premijer Andrej Plenković.

Gotovo jednako je teško i spasiti Uljanik i 3. maj, ali gosti iz Kine upustili bi se i u taj posao, najavio je ministar gospodarstva.''Zainteresirao ih je, dakle, specifični brodovi koji dosada jesu napravljeni i projekti i ideje inžinjera u Puli i u Rijeci kineskim su investitorima vrlo interesantni'', rekao je ministar Darko Horvat.

Vijest o spasu iz Kine stiže nekoliko dana prije ročišta na kojem bi Trgovački sud u Rijeci trebao odlučiti hoće li otvoriti stečaj 3. maja.

Dobre vijesti iz Kine stižu i za navijače NK Rijeke jer bi kineski investitori dali novac za gradnju nove Kantride. U petak će u Dubrovniku potpisat pismo namjere s Riječanima. Iz kluba zasad ne otkrivaju detalje. Navijače veseli, ali su i oprezni.

Zainteresirani su i za koncesiju za kontejnerski terminal i u luci Rijeka i gradnju nizinske pruge na dionici od Rijeke do Karlovca. Sve te izjave i najave zvuče kao signali da je gradnja Pelješkog mosta otvorila vrata da Hrvatska postane kineski ulaz na europsko tržište.

