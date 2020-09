Željko Kerum nepravomoćno je osuđen na šest mjeseci zatvora uz dvije godine kušnje zbog prijetnji aktivistu i glasnogovorniku Facebook stranice "Dnevna doza splitskog nereda" Bojanu Ivoševiću. Zbog toga, boji se, neće moći na lokalne izbore.

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum u razgovoru za Radio Split u ponedjeljak je izjavio kako se možda neće kandidirati na nadolazećim lokalnim izborima.

Razlog tome je, kaže, nepravomoćna presuda prema kojoj je osuđen na šest mjeseci zatvora uvjetno zbog prijetnji aktivistu Bojanu Ivoševiću, kojem je svojedobno poručio da će mu ''iščupati gučak''.

"Vrlo je izgledno da ja ne mogu uopće ić ni da oću na izbore zbog ove presude koju iman. Znači, ja san dobio presudu da iman šest miseci zatvora na rok kušnje od dvije godine. Upitno je da li ja mogu ić", smatra Kerum, koji na presudu ima pravo žalbe.

Kaže kako to što je poručio Ivoševiću nije bila prijetnja.

"Nisam ja njemu prijetio, on je meni rekao da sam ja zloćudni tumor grada Splita, ali on je saveznik i partner od Opare! Znači, ja sam dobio tu presudu za ništa. Ako je to bila prijetnja, kako nakon toga i prije toga on mene i dalje gadi, gadi, gadi... Znači, ako ti neko prijeti, onda ga se bojiš. Nećeš govorit svašta", kaže Kerum.

Zbog "Split je ku*ac" članovi Kerumove stranke odbili doći na Gradsko vijeće

Kerum se danas, s članovima svoje stranke, nije pojavio u splitskom Gradskom vijeću, bojkotirao je sjednicu u znak prosvjeda protiv aktivista Bojana Ivoševića i njegove dodjele nagrada „Zlatni ku*ac“. Keruma je razljutio izraz "Split je ku*ac" na Facebook stranici "Dnevna doza splitskog nereda" te je prijavio autora.

''Poštovani,Stranka Zeljko Kerum Hgs, neće sudjelovati na sjednici gradskog vijeća , razlog , kleveta i blaćenje grada Splita i Građana. Grada Splita sa sloganom ‘Split je ku*ac ‘ tražimo hitno zabranu tog slogana i kažnjeno gonjenje njenog autora Bojana ivosevica , tražimo očitovanje gradonačelnika zašto je dao prostor na Vidilici 15 . 9 . Gdje se održalo to ruglo , tražimo zašto gradonačelnik kao odgovorna osoba nije stao u obranu Splita'', poručili su u priopćenju jutros iz Kerumove stranke.