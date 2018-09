Podnesena je kaznena prijava protiv 49-godišnjaka za kojeg se sumnja da je 1991. godine na Ovčari ubio 21-godišnjeg Damira Kovačića, priopćio je MUP.

Policijski službenici Radne skupine Ravnateljstva policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, podnijeli su kaznenu prijavu protiv osumnjičenog 49-godišnjeg dvojnog državljanina Republike Hrvatske i Republike Srbije zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, izvijestio je na svojim stranicama MUP.

Sumnja se da je osumnjičeni 49-godišnjak kao pripadnih srpskih paravojnih postrojbi 1991. godine ubio tada 21-godišnjeg Damira Kovačića, zvanog Kole, pripadnika vukovarske 204. brigade Hrvatske vojske.

Kako se navodi u priopćenju MUP-a, osumnjičeni je u večernjih satima 20. studenog 1991. iz hangara na Ovčari izveo 21-godišnjeg Damira, kojeg je zatim odveo do obližnjeg kanala i u njega ispalio više hitaca.

Damir je u hangare na Ovčari doveden ranije tog popodneva iz Medicinskog centra Vukovar. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

Božinović: "Slučaj nema veze s Penavom"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako podnošenje kaznene prijave nema veze s najavljenim prosvjedom vukovarskog gradonačelnika koji od institucija zahtjeva rješenje pitanja ratnih zločina i nestalih osoba.

"To jedno s drugim nema veze, svatko zna kako se provode kriminalistička istraživanja, zna se da je za to potrebno i vrijeme i naporan rad. Puno prije nezadovoljstva Penave oformili smo novi tim u ministarstvu i Ravnateljstvu policije i došli do zaključaka da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni dinamikom i načinom rješavanja pitanja ratnih zločina. Zato je Glavni ravnatelj osnovao posebnu radnu skupinu koja je u nekih pola godine riješila dva konkretna slučaja. Do toga je moglo doći jer se ta radna skupina po prvi puta posvetila sistematiziranju dokumentacije intenziviranju krim istraživanja", kazao je Božinović.

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić kazao je kako "baš nitko" ne može utjecati na kriminalistička istraživanja.