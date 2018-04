Karlovačko Gradsko vijeće u petak je prihvatilo odluku o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama odnosno obavezu sterilizacije ili kastracije kućnih ljubimaca u nešto blažem obliku.

Zbog prigovora većeg broj vijećnika, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić najavio je i preispitivanje odluke gradske "Čistoće" koja je u travnju ukinula mogućnost narudžbe besplatnog odvoženja glomaznog otpada.

Mandić je obrazložio kako je motiv za ukidanje usluge odvoza glomaznog otpada bio ušteda od 400.000 kuna godišnjeg troška, no, nakon dobre argumentacije vijećnika ustvrdio je kako "postoji vjerojatnost da će zbog toga nastajati divlja odlagališta otpada".

U konačnici bi sanacija divljih odlagališta koštala više od sadašnjeg sustava koji se pokazao dobrim, rekao je Mandić te dodao da to neće rezultirati samo materijalnom, već i ekološkom štetom.

Ne osporavajući namjeru da se odluka još preispita, zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak podsjetio je da se glomazni otpad po novom načinu trebao preuzimati u mjesnim odborima i gradskim četvrtima po određenom rasporedu, te da se svakodnevno preuzima besplatno na odlagalištu Ilovac te da građanin koji preveze otpad do šume, može to učiniti i do Ilovca.

Mrzljak je odgovarao i na pitanja o sigurnosti od poplava te rekao da se već podiže nivo ceste na relaciji Donje Mekušje - Čurjaci, da drugi tjedan počinju radovi i na cesti u Husju, te najavio je i radove na cesti u Šišljaviću. Ukupna vrijednost svih tih radova je 3,5 milijuna kuna, od čega će 80 posto troška financirati Hrvatske ceste.

Dio polemike na aktualnom satu bila su i parkirališta diljem grada, te je gradonačelnik s govornice pozvao moguće investitore da grade javne garaže, posebno u najvećem kvartu, onom u Grabriku, gdje su prostornim planom predviđene dvije lokacije. Interesa ima i za dugotrajni zakup, kao i za kupnju budućih garažnih mjesta, rečeno je.

Boro Mrkalj (HDZ) pitao je može li gradonačelnik utjecati na tvrtku OTP tržnica da nastavi raditi nedjeljom, jer da se zatvaranjem štandova poljoprivrednim proizvođačima radi velika šteta, a kupci 'guraju' u supermarkete, gradonačelnik Mandić je odgovorio da podržava da nedjelja bude slobodan dan, ali da će ispitati interes proizvođača hrane za rad nedjeljom i razgovarati s vodstvom tržnice iako je riječ o privatnoj, a ne gradskoj tvrtki.

Svi će morati sterilizirati ljubimce

Na odluku o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama kroz javno savjetovanje stigle su 32 primjedbe, a sve su se, kao i današnje primjedbe vijećnika, odnosile na drastičan prijedlog o "obaveznoj sterilizaciji ili kastraciji kućnih ljubimaca".

U ime Živog zida Čedomir Tatalović tražio je da se taj članak izbaci, Tihomir Ivšić (lista nezavisnog Davora Petračića) za obaveznu edukaciju vlasnika, djece i roditelja i stroge sankcije za nepridržavanje odluke, a Dario Janković (SDP) i kinolog Dubravko Delić (AUZ- HSU) zatražili su da se vlasnicima omogući da se obvežu na odgovornu brigu o životinjama i njihovom potomstvu.

Prema većinom glasova prihvaćenoj odluci ubuduće su svi vlasnici pasa i mačaka iz Karlovca dužni kastrirati ili sterilizirati svoje pse i mačke, a oni koji to odbiju morat će dostaviti u gradsku upravu prijavu svog nesteriliziranog i/ili nekastriranog kućnog ljubimca, da bi se mogle obavljati kontrole. Cilj je, kako je višekratno rečeno da se smanji broj pasa lutalica, jer je u azil za pse prošle godine bilo dovezeno 489 pasa, od kojih je čak njih 264 bila štenad, te se godišnje na azil troši oko milijun kuna. (Hina)