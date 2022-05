Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, je u Zagrebu. Prilikom posjeta se osvrnuo na postupak kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca.

Trodnevni posjet kardinala Pietra Parolina organiziran je u povodu 30. godišnjice priznanja Hrvatske od strane Vatikana te 25. obljetnice ratificiranja triju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

Na Kaptolu je predvodio svetu misu kako bi se u euharistijskom zajedništvu susreo s vjernicima. Kardinal Parolin se osvrnuo i na postupak kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca u kojem, kaže, nema velikih pomaka.

"Kada Gospodin to bude htio, nadam se da će to biti brzo, ali ja vam ne mogu dati nikakav određen datum. Kada Gospodin to bude htio, dogodit će se kanonizacija Alojzija Stepinca. I dopustite mi da vam kažem: budite strpljivi i čekajte Božje vrijeme. Čekajte Božje vrijeme. Hrvatski narod mora čekati Božje vrijeme", rekao je kardinal.

