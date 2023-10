Kako doskočiti bacanju hrane: Ove namirnice u Njemačkoj više neće imati rok trajanja

Što ćemo za ručak? Pitamo se svakog dana. Pogled u hladnjak, ostavu, malo kreativnosti i već smo za štednjakom. Kuhali mi 20 minuta, pola sata ili satima - jednostavna ili komplicirana jela, dobar dio namirnica završi u smeću, javio je Dino Goleš.

Prosječan Hrvat težak je 82 kilograma, a na godinu baci čak 130 kilograma otpada samo od hrane. Njemačka je prva koja tome želi doskočiti i traži da Europska komisija prati njezin primjer.



Gladne oči u trgovini, akcije, nepromišljena kupnja uz brzi tempo života znače i da dobrom dijelu namirnica prođe rok trajanja, a možda ne bi trebao.

Riža, čajevi i med - u Njemačkoj više neće imati rok trajanja. Te namirnice, ako se čuvaju na suhom i hladnom mjestu, daleko od nametnika - nikad se neće pokvariti.



Pa idućih dana kad zahladi, slobodno možete skuhati čaj iako je kupljen lani. Popis takvih namirnica s vremenom bi mogao biti i širi.

Sol, šećer, cjelovite žitarice, osušeni grah, leća i druge mahunarke ako se dobro skladište mogu trajati godinama, pa i desetljećima. Mlijeko u prahu, ocat, destilirana jaka alkoholna pića... nikad se neće pokvariti pa ni na tim proizvodima ne bismo trebali gledati rok trajanja.

Takvi proizvodi najčešće imaju oznaku "najbolje upotrijebiti do..." A ne "upotrijebiti do". Mnogi na to ne obraćaju pozornost, pa se hrana sve više baca.

"Probam iskoristiti koliko se da, da se baš ne baca puno", kaže Štefica.

"Potrošim sve, imam psa, njemu nešto, pticama komadić kruha", rekla je Suada.

"Ako je jedan dan prošao nekad se može i iskoristiti, sve zavisi o tome o čemu se radi", smatra Ljerka.

"I dok je puno toga na nama samima, nešto može učiniti i politika. Svaki koraki koliko god mali imat će utjecajai jer u svijetu je 600 milijuna ljudi pothranjeno i gladno, a samo u Europi na godinu bacimo 59 milijuna tona hrane", zaključio je Goleš.

