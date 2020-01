Iako smo naviknuli na biznismene u odijelima, u ovotjednoj rubrici emisije Informer Moj novac gost je nabildani, ćelavi, tetovirani muškarac koji se bori s predrasudama na temelju izgleda. Marko Lončar je fitness trener, bloger, influencer, kolumnist i dobrotvor. Doznajte kako je iz situacije kada nije imao što za jesti stigao do Porschea, što je sve prošao, kako sada zarađuje i troši, a kako provodi slobodno vrijeme.

Slika ste i prilika onoga čime se bavite, no što ste željeli biti kao mali?

Htio sam biti nogometaš. Obožavao sam nogomet, igrao sam profesionalno 16 godina i živio sam za loptu.

Je li vam žao sada što niste nastavili?



Sada nije, ali u tom trenutku je. Ozljeda me spriječila i to mi je bio jedan težak period života, prigrlit da neću biti to što sanjam.

Trener ste, bloger, influencer, pišete kolumne - što vam je od svega toga najdraže, a što donosi najviše novca?



U veliki me koš toga svrstavaju. Smatram da je život sve, samo ne jedna profesija u današnje vrijeme. Prvenstveno sam fitness trener i najbolje živim od privatnih treninga. Naravno, živim dobro i od marketinga fitnessa, sponzora što mi je drugi dio. Ja to zovem bakšiš, neki novci za moj gušt, za putovanja i ulaganja u nešto dalje.

Što se tiče društvenih mreža, je li općenito tjelovježba postala veći trend otkako su se i društvene mreže popularizirale?

Smatram da je, ali fitness je u globalu jedan od najveće rastućih trendova u svijetu. Ljudi su počeli biti svjesni nedostataka modernog života, odnosno, sjedilačkog načina života i počeli su shvaćati da moraju raditi na sebi tako da je i jedno i drugo pridonijelo tome.

Koliko vama znače društvene mreže?

Marketinški mi pomažu, ali u privatnom životu mi odmažu jer užasno je naporno konstantno biti online.

Koja je glavna predrasuda o vama?

Pogledajte me – lanac, ćelav, napucan, mafijaš, kamatar, ubojica. Imao sam teško djetinjstvo, dio toga sam prošao i ne sramim se toga, ali ljudi ne shvaćaju da imam 19 certifikacija, da stalno lažem u sebe, da sam proputovao pola svijeta, da svaki mjesec pročitam jednu knjigu. Trudim se biti elokventan, raditi, upoznavati nove ljude, kulture.

Na što najviše mjesečno trošite?



Ovisno o mjesecu, ako je period relapsa poput ljeta ili zime kad najmanje ljudi trenira na putovanja i sve što ide uz putovanja, a kroz tjedan na hranu.

Postoji li nešto na što baš padate – jesu li to automobili, satovi, nešto za trening?

Oboje – i automobili i satovi stvarno volim od malih nogu. Vozim motor od 14. godine. Otac i ujak koji su mi bili uzori dok sam bio mali su u autoindustriji tako da obožavam aute, motore, adrenalin i brzinu.

Sada imamo dio priliku vidjeti, ali imate tetoviranu cijelu jednu stranu tijela. Koliko je koštala ta tetovaža?



Cijene variraju ovisno o kvaliteti majstor, ali državi gdje se tetovirate. Ja sam tetovirao sve kod jednog mog prijatelja Xene, pozdrav za njega. Variraju od 400-500 kuna sat. Neki malo jeftinije, neki malo skuplje. Ja bih ljudima savjetovao da ne štede na tetovažama. Većina ljudi kaže tu mi je par sto kuna gore dolje. Ljudi moji, to vam ostaje za cijeli život i to vam je kad podijelite na dane do kraja svog života ispadne ne u lipama nego 0,0 lipa.

Radite li nešto iz srca, a ne za novac?

Obavezno. Dio treninga, koji u javnosti ne objavljujem niti volim govoriti. Uvijek u svojim klijentima imam jednu osobu koja si ne može priuštit treninge te jednu bolesnu kojoj pomažem. To ne govorim, ne objavljujem, evo sad kad ste me pitali. To radim čisto iz ljubavi da pomognem nekom te uz to odem u dom za nezbrinutu djecu i pomognem također tim klincima i pokušavam progurat da u zatvore odradim jedan, do dva treninga mjesečno za zatvorenike koji se dobro vladaju da bi ih nagradili da treniraju sa mnom. Za sada je to još u pokretu, nije još realizirano.

Stvarno jako lijepo, a recite mi jeste li ikad bili zabrinuti za stanje svojih financija?

Jesam. Odrastao sam kao mali u teškoj životnoj situaciji. Znao sam krasti hranu kao mali, nisam imao za jesti doma, nisam imao struje jedno šest mjeseci i tako svašta sam prošao. Kao da taj dio od prošlog pitanja želim vratiti društvu jer znam kako je to ne imati. Izgledam na prvu ovako bahat, to je moj lifestyle, ali sasvim je nešto drugo ono što ja jesam. Taj dio je osoban i ne puštam svakome da to vidi.

Uspijete li sada što uštedjeti?



Naravno, dok sada nisam otišao u Ameriku i sve potrošio. Obično uvijek dio novca ostavljam, ne želim se dovesti u situaciju da ne znam što se dogodi i da više nemam za jesti i stalno treba ostavljati nešto na stranu.

Izdvajate li puno mjesečno na hranu?



Da

Zbog čega?



Želim jesti kvalitetno. Dobar dio ne stignem kuhati i pripremati sam pa moram jesti vani tako da taj budžet mjesečno zna nekad doći čak i do deset tisuća kuna.

Kuhate li sami ili naručujete?



I jedno i drugo. Volim si pripremati i volim kad je namirnica kvalitetna. Zbog obaveza i vremena moram jesti i vani. Sigurno u danu pojedem jednom do dva puta vani, a jedem također dva do tri puta doma.

Pretpostavljam da vam je važno da ono što jedete bude organsko?



Je, makar sam se u Americi uvjerio da skoro ništa nije organsko osim abnormalno skupo. Također, smatram da kod nas jako malo ljudi shvaćaju kvalitetu namirnice. Primjer, vi danas kad bi trebali ubrati jabuku sa stabla i stavit na stol ona bi trebala zgnjilit do kraja tjedna. Vi kupovnu jabuku iz ovih naših dućana kupite i mjesec dana stoji jednaka. Mlijeko bi se trebalo pretvoriti u sir, a ne pretvara se tako da je sve to jako obrađeno i nije organski.

Jesu li skupi dodatci prehrani osobi koja trenira?



Smatram da jesu. Također se ljudi zavaravaju. Smatraju da sa zamjenskim, suplimentacijom i obrocima mogu nadomjestiti pravu hranu, a ne mogu. To je help, ali smatram da je osnovna baza hrana, odmor tj. spavanje i trening ili aktivnost. Nikakva čokoladica ili prah vam neće zamijeniti domaću teletinu, zdravu jabuku. Morate biti svjesni.

Je li vas itko ikada pobijedio u obaranju ruke?



Ne.

Koliko dugo možete izdržati u plenku?



Nisam nikad maksimalno vrijeme mjerio.

Nogomet ili teretana?



Trenutno teretana.

Jeste li odradili ujutro trening prije ovog intervjua?



Jesam.

U čemu pronalazite motivaciju?



Kako biti bolji svakim danom od samog sebe.

S kim biste od poznatih voljeli otići na večeru?

Na svjetskoj sceni trenutno sa glavnim glumcem iz Peaky Blindersa Cillianom Murphyjem aka Thomas Shelby.

Da dan traje sat vremena duže na što biste ih potrošili?

Na spavanje.

