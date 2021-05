Trendovi oblikovanja i bojenja kose zadnjih godina mijenjaju se prilično brzo. U ovoj godini vrlo popularni postaju pastelni balayage, tkz. chunky pramenovi, tonovi leda, cimeta, patlidžana… što hrabrije, to bolje.

No, jedna stvar se ne mijenja: bez obzira na boju, bilo da je kosa kratka, do ramena ili duga, kovrče nikad ne izlaze iz mode, čak i ako se radi o kratkoj kosi. Ne mora više biti češljana ravno naprijed, kao prije nekoliko godina. Kratka, valovita kosa, uključujući i šiške, izgleda tako nonšalantno cool.

Ako niste sretnica s prirodno kovrčavom kosom, ustrajna popularnost kovrča znači i ustrajnu potragu za kvalitetnim uređajem za kovrčanje kose. No, ta potraga bi mogla završiti baš sada jer je i na naše tržište stigla Glape, multifunkcionalna četka za oblikovanje kose.

PR Foto: PR

Električna četka umjesto uvijača i pegli za kosu

S razvojem tehnologije i proizvoda za njegu i oblikovanje i naša kupaonica postaje zatrpanija. Glomazno sušilo s različitim nastavcima, četke, uvijači, nastavci za ravnanje… a tek proizvodi za njegu, bolje da ne počinjemo…

Glape četka bi vas mogla zaintrigirati jer zamjenjuje nekoliko proizvoda. S njom u jednom proizvodu dobivate četku, peglu i uvijač.

Svi znamo da se najljepše kovrče dobivaju običnom četkom i sušilom, ali samo ako to znate raditi na pravi način. Prednost ove četke je što vam ne treba sušilo, znanje i iskustvo. Toplina dolazi iz samog uređaja, a vi samo trebate omotati pramenove oko uređaja za mekane, romantične valove.

Kada želite ravnu kosu, potrebno je samo provlačiti četku od korijena prema vrhovima. Kratko češljanje Glape četkom dat će kosi svježinu i živahnost, a dlake će se lijepo „posložiti“ za uredan izgled.

PR Foto: PR

Različite temperature oblikovanja prema tipovima kose

Gornji sloj Glape keramičkih čekinja štiti kosu od neželjenih posljedica zagrijavanja. Unutarnji sloj može dosegnuti i do 210 ° C, no to ne znači da vam je za oblikovanje kose potrebno svih 210 stupnjeva.

Različiti tipovi kose zahtijevaju i različite temperature za oblikovanje, baš kao i tip kovrča koje želite postići.

Glape četka za oblikovanje kose ima čak šest postavki temperature.

• 210 ° C za deblju, valovitu ili kovrčavu kosu

• 190 º C za deblju, valovitu ili kovrčavu kosu

• 175º C za lagano kovrčavu kosu

• 160º C za lagano kovrčavu kosu

• 145 º C za obojenu kosu

• 110 ° C za tanku kosu

Temperaturu birajte prema svom tipu kose ili prema tipu kovrča koje želite postići. Ipak, imajte na umu da tankoj kosi najbolje stoje lagani valovi koji će joj dati volumena. Na primjer, na takvoj kosi možete postići i krupne kovrče, ali vjerojatno uz veće oštećenje koje ćete vidjeti tek kasnije.

Najvažniji trend u oblikovanju kose 2021.

Iako pričamo o trendovima, ipak je bitno napomenuti da zapravo samo jedan trend nikad ne izlazi iz mode – zdrava kosa. Čini se da ipak postoji potreba za stalnim podsjećanjem koliko je bitno čuvati kosu.

Zato birajte uređaje koji ne spaljuju kosu i ne izvlače vlagu iz nje, jer će izgledati suho i slabašno, bez obzira što koristite kvalitetne proizvode za njegu. Glape četka za oblikovanje ima visok raspon temperatura zbog povećanja sjaja i zadržavanja prirodne vlage kose.

Ona štiti kosu izvana i iznutra od pregrijavanja, tako što uvijek možete podesiti temperaturu optimalnu za vašu kosu.

PR Foto: PR

Ugrabite četku Glape po još nižoj cijeni!

Kako bismo nagradili vjernost čitatelja portala dnevnik.hr, odlučili smo stupiti u kontakt s distributerom Glape četke za oblikovanje kose. U razgovoru s ljudima iz Dokishop trgovine koja je jedino mjesto gdje možete kupiti ovaj komad nakita uspjeli smo osigurati čak 50 % popusta za sve vas koji ovo čitate!



Ovo je ujedno i savršena prilika da se upoznate s Dokishop trgovinom. To je jedinstvena trgovina koja nastoji revolucionarizirati način online kupnje i učiniti je dostupnom svakome. Predstavlja online trgovinu kojoj su kupci uvijek na prvom mjestu.



Svojim sigurnim i pouzdanim poslovanjem kontinuirano bilježi porast novih korisnika. Usto, statistike pokazuju da se čak 93 % kupaca vraća, što je dovoljan dokaz povezanosti Dokishop branda sa svojim kupcima. Također, pokazuju što ljudi misle o brandu čiji proizvodi čine našu svakodnevicu lakšom, a život ispunjenijim.



Jedan od proizvoda iz njihove ponude koji će doista vašu svakodnevicu učiniti ljepšom i jednostavnijom je zasigurno i četka za oblikovanje kose Glape.



Napomena: Ponuda nije vremenski ograničena, ali su problem zalihe koje se zbog ogromne potražnje brzo smanjuju. Kako se ne biste doveli u situaciju da morate ovu fenomenalnu četku plaćati po punoj cijeni, reagirajte odmah!



Kliknite ovdje da biste dobili svoju Glape četku po 50 % nižoj cijeni!