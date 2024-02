Kada počinje ljetno računanje vremena? Uskoro pomičemo kazaljke na satu

Ljetno računanje ove godine počinje 31. ožujka u dva sata ujutro. Tada će se kazaljke pomicati za jedan sat unaprijed pa će dva sata postati tri sata ujutro. Spavat ćemo jedan sat kraće.

S ljetnim računanjem vremena više ne moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla na motornim vozilima tijekom vožnje danu, osim kod vozača motocikala i mopeta kod kojih je to obveza tijekom cijele godine.

Pročitajte i ovo u očekivanju Godota Sramotan primjer nebrige: U velebnu zgradu uložili šest milijuna eura, a zjapi prazna

Na taj se način, podjelom na ljetno i zimsko računanje vremena, bolje iskorištava prirodno sunčevo svjetlo i na tako štedi energija.

Pomicanjem kazaljke pomiče se i vrijeme unutar kojeg će se električna energija obračunavati po višoj, odnosno nižoj tarifi.

Do sada se električna energija obračunavala po višoj tarifi od 7 do 21 sat, a prelaskom na ljetno računanje vremena to će biti od 8 do 22 sata.

Niža tarifa do sada je vrijedila od 21 sat do 7 sati ujutro, a sada će se obračunavati u periodu od 22 sata do 8 sati ujutro.

Pročitajte i ovo odgođeno pogubljenje Serijskom ubojici čak osam puta pokušali ubrizgati smrtonosnu injekciju: Nekome je govorio "Volim te"

Takvo računanje vremena trajat će sve do 29. listopada kada će se kazaljke promicati za jedan sat unatrag pa će tri sata ujutro postati dva sata ujutro. Tada počinje zimsko računanje vremena.

Vlada je Uredbom o ljetnom računanju vremena odredila od kada će vrijediti ljetno računanje vremena sve do 2026. godine.