Osnovni je biznis u Hrvatskom veterinarskom institutu rad s Ministarstvom poljoprivrede, od kojeg za laboratorijske pretrage godišnje dobivaju više od 80 milijuna kuna. Iako im novac iz proračuna koji financiramo mi, građani, čini 80 posto prihoda, oni ga vode ga kao vlastiti prihod od rada na tržištu i sebi isplaćuju razne dodatke na plaće ili oročuju viškove.

Nepravilnosti u radu Hrvatskog veterinarskog instituta prijavljene su još 2017., a umjesto da probleme otklone, oni šikaniraju osobe koje na njih ukažu. Sve to emisiji Provjereno imenom i prezimenom otkrivaju hrvatski znanstvenici koji su i sami žrtve takvog sustava.

"Znači, mi ugovorimo posao, ja vama platim državnim novcem, ne svojim novcem, a vi ga onda prikazujete kao vlastite prihode i dijelite ga kako hoćete", kaže Tomislav Bedeković, znanstvenik koji je smijenjen s pozicije voditelja laboratorija nakon što je posumnjao na nepravilnosti u isplatama plaća i na uvid zatražio pravilnik.

"Hrvatski veterinarski institut vam je poluprivatna firma koja služi za uhljebljivanje određenih ljudi i jedan uski krug ljudi povezan na taj način, funkcionira i ostvario je svoju korist", tvrdi.

Nakon njegove kaznene prijave ministrici Divjak zbog nečinjenja na teren je izašao, priča, Upravni nadzor, a potom i Državna revizija, te su utvrdili nepravilnosti. Primjerice, kako se stimulacije isplaćuju od 2 do čak 71 posto na plaću, i to na neto osnovicu, a ne bruto kako je uobičajeno, dodaje Bedeković. No postoji još nejasnoća, poput one gdje jedan zaposlenik za osmosatno radno vrijeme biva dvostruko plaćen ili kako zaposlenici daju različite cjenovne tarife za istu pretragu.

"Nas se ne ocjenjuje ni po broju znanstvenih radova, ni po kvaliteti, citiranju, ni po svim onim parametrima prema kojima se znanstvenici ocjenjuju, nego isključivo po zaradi. To je kao da menadžera u banci ocjenjujete po kvaliteti pisanja pjesama ili nešto slično. Kad bi se vidjelo tko ima kolike plaće, onda bi bilo jasno o čemu se ovdje radi", kaže Relja Beck, koji je prije dvije godine proglašen najboljim znanstvenikom u državi.

Sve to pred kamerama Provjerenog komentirao je i ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta, a njegova objašnjenja pogledajte u večerašnjoj emisiji.

