Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je kako će Sabor uzeti pauzu u radu do 14.11., što je izazvalo ljutu reakciju čelnika Mosta Bože Petrova koji je rekao da se za vrijeme Mostovog upravljanja Saborom puno više radilo.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je u utorak nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora da će deveta sjednica Sabora trajati do 31. listopada nakon čega slijedi stanka do 14. studenoga, kada Sabor nastavlja s radom sve do ustavne stanke 14. prosinca.

"To je praksa i uvijek se tako radilo, bilo je dvije ili tri sjednice u proljeće i dvije ili tri sjednice u jesen i uvijek su između tih sjednica bile i određene stanke", izjavio je Jandroković odgovarajući na kritike dijela oporbe na stanku saborskog rada.

Podsjetio je da je još u devetom mjesecu dao plan rada do kraja godine i da je tamo jasno naznačeno kada Sabor zasjeda.

"Ovdje se ne radi o odmoru", istaknuo je Jandroković i dodao kako postoje zastupnici koji se odmaraju i kada traje plenarna sjednica, ali i zastupnici koji rade kada je plenarna sjednica i kada nije.

"Normalan je posao svakog zastupnika obilaziti svoje županije, gradove i općine, odlaziti na različita međunarodna događanja. Oni koji ne rade u vrijeme kada nema plenarne sjednice ti sasvim sigurno više nikad neće biti izabrani u Hrvatski sabor", ustvrdio je Jandroković ne prihvaćajući tvrdnju da zastupnici ne rade kada nema plenarne sjednice.

Kritike Mosta

Čelnik Mosta Božo Petrov žestoko je spomenutu stanku zamjerio Jandrokoviću, ustvrdivši da su, kada je Most upravljao Saborom, zastupnici radili, a ocjena Sabora bila dvostruko veća nego sada.

"Jandroković je odlučio napraviti stanku do 14. studenoga i osloboditi saborske zastupnike dolaska na posao 15 dana, s time da će saborski zastupnici nakon toga u roku mjesec dana imati pauzu od novih mjesec dana. Za nas je to neprihvatljivo", poručio je Petrov koji je zbog toga ranije napustio sjednicu saborskog Predsjedništva.

Sabor će se sastajati jednom godišnje

Neprihvatljivo mu je, kaže, da zastupnici idu na odmor dok su na dnevnom redu 93 točke koje treba raspraviti.

"On navodi da je upozorio na to prošli puta i da na to apsolutno nitko nije reagirao. Ja mogu samo reći da su onda falsificirali ili pokušavaju nametnuti svoje mišljenje kao što su to jučer napravili sa predstavljanjem knjige Martine Dalić, gdje su od negativaca pokušali napraviti junake i kolektivno isprati mozak hrvatskih ljudi. To je način na koji se ponaša, kako gospodin Jandroković koji vodi Hrvatski sabor, tako i oni drugi koji vode državu", ustvrdio je.

Za Petrova je neprihvatljivo objašnjenje da se želi omogućiti zastupnicima rad na terenu. "Zastupnici mogu raditi na terenu ponedjeljak, utorak, subotu, nedjelju. Dakle od sedam dana u tjednu mogu četiri dana raditi na terenu, a tri u Saboru i ta tri dana su im problem. Uskoro ćemo očito doživjeti da će se sastajati jednom godišnje, i to u trajanju od mjesec dana, kako su krenuli", ironizirao je Petrov.

Institucija Hrvatskog sabora je srozana

"Danas možete vidjeti zbog čega Most nije u vlasti, zbog čega je Most isključen - da ovo mogu provoditi, da mogu provoditi ovo što su napravili s Agrokorom, da državna intervencija koju su oni napravili može uključivati milijune i stotine milijuna savjetničkih usluga, roll up kredite. Naši modeli to nisu uključivali", kaže Petrov.

U vrijeme kada je Most upravljao Hrvatskim saborom ocjena Sabora je, ističe Petrov, bila dvostruko veća, a saborski zastupnici su radili. "A kad je Most izišao iz vlasti, onda ste dobili sramotu od države", poručio je.

Sastali se ortaci da pokažu tko vlada Hrvatskom

Novinari su ga pitali i za komentar kritika koje je na njegov račun iznijela Martina Dalić.

"Martina Dalić je izašla iz Vlade zbog afere 'hotmail'. Napravila je klasični državni intervencionizam. Sve što je napravila, napravila je u dogovoru s Andrejom Plenkovićem. To mogu reći o Martini Dalić, a što se tiče cijele one ekipe, mogu vam samo reći: sastali se ortaci da pokažu tko vlada Hrvatskom u ovom trenutku", rekao je.

Na pitanje o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor Petrov je ocijenio kako je istražno povjerenstvo jedini alat da se može dobiti cjelokupna istina o svemu što se događalo. "A vidimo da su sva istražna povjerenstva ili ugasili ili onemogućili, a zauzvrat smo valjda dobili golu istinu Martine Dalić tiskane u 45.000 besplatnih primjeraka, i to iz AKD-a, državne agencije. Super", zaključio je Petrov. (Hina)