Predblagdansko vrijeme inspiriralo nas je da potražimo svoje favorite u velikoj ponudi pouzdanih ura inspiriranih nasljeđem i domišljatošću švicarskog noža.

Uz ime Victorinox vežu se veliki ugled i tradicija koji su začeti još davne 1884., a slavna je tvrtka isti misaoni proces koji je primijenila pri stvaranju i izradi svojih mega popularnih i pouzdanih vojnih noževa primijenila i na satove koje proizvode od 1989. godine. Victorinox satove stoga prije svega krasi vrhunska funkcionalnost i izvrsna izdržljivost što ih stavlja visoko na listi satova poželjnih za sve vrste boravka na otvorenom.

No, kada je riječ o urama Victorinox se ne usredotočuje samo na izdržljivost već i na točnost, a unatoč startnom robusnom, “vojnom i taktičkom” karakteru usuđuju se eksperimentirati s dizajnom pa tako sad nude i ure koje se mogu nositi i uz najotmjenije odijelo, Čak i iznimno atraktivne ženske ure, no one nam ovaj put nisu u fokusu.



VICTORINOX I.N.O.X. MECHANICAL

U bilo kojem izboru uvijek je, kažu znalci, najpametnije početi od onih, takozvanih “flagship modela”. U Victorinox slučaju to je danas zasigurno kolekcija I.N.O.X. Ta 2014. godine lansirana serija satova dolazi u raznim kvarcnim i mehaničkim verzijama, s narukvicama od nehrđajućeg čelika ili kožnim, pa čak i gumenih remenima te raznim bojama brojčanika. No, glavna snaga Victorinox I.N.O.X. satova ne leži u raznolikosti dizajna koji pružaju, premda blistaju i na tom polju . Naime, Victorinox I.N.O.X. satovi su dizajniran za korištenje u najtežim okruženjima i izrađeni tako da s lakoćom mogu podnijeti oko 130 homologacijskih testova izdržljivosti, pa ne čudi i da su vrlo česti izbor švicarskih vatrogasaca.

Za ovaj izbor iz linije I.N,.O.X. Mechanical ustanovljene 2018. godine izabrali smo sat I.N,.O.X. Mechanical referencom 241834 s plavim brojčanikom i smeđim platnenim remenom. Krase ga za kolekciju standardni zaštitni odbojnik koji se može ukloniti, safirni kristal i čelično kućište vodootporno do 200 metara dubine. U online butiku Eleganza riječke P-Grupacije taj sjajni automatski sat stoji 5.947 kuna, a premda se nekima može učiniti glomaznim, zapravo je prilično elegantan za sat s kućištem promjera 43 mm.



VICTORINOX I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

U aktualnoj I.N.O.X. kolekciji, dakako, ne nedostaje satova koji su u stanju izdržati ekstremne uvjete korištenja, no čak se i među njima pojedini modeli ipak još malo više ističu po tom pitanju te svoje vrsne svestranosti, pouzdanosti i praktičnosti. Jedan od njih je svakako i ronilački model Victorinox I.N.O.X. Professional Diver Titanium s referentnim brojem 241812. Neustrašiv i robustan, taj sat doista ima podvodnu avanturu u svojim horološkim genima. Pojednostavljeno - njegov prirodni dom su velika plava prostranstva. S kućištem titanija najjača je, najčvršća i najlakša inkarnaciju I.N.O.X. serije. Mehanizam je kvarcni, vodootpornost deklarirana na 200 metara dubine, promjer kućišta je 45 mm, a tu je i još jedan unikatni Victorinoxov specijalitet - nevjerojatno izdržljiv, fleksibilan i koristan paracord remen, a sve to stoji tek 5.947 kuna.



VICTORINOX I.N.O.X. CARBON MECHANICAL

Još jedan itekako pažnje vrijedan sat iz robusne I.N.O.X. kolekcije svakako je ovaj u kojem je standardna forma i izdržljivost serije izdašno oplemenjena upotrebom high tech materijala. Radi se o modelu Victorinox I.N.O.X. Carbon.

Mechanical s referentnim brojem 241866.1 čije je 43-milimetarsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog karbonskog kompozitnog materijala visokootpornog na udarce i ogrebotine. Mehanizam je i u ovom modelu švicarski samonavijajući mehanički kalibar (Sellita SW200 koja kuca na 3Hz i ima 38 sati rezerve snage), a lijepo je vidljiv kroz stakleni otvor na titanijskom poklopcu stražnje strane kućišta. Vodootpornost je deklarirana do lijepih 200 metara dubine, remen izrađen od kvalitetne gume, a stoji točno 8.565 kuna.

PR Foto: PR



VICTORINOX MAVERICK CHRONOGRAPH

Slijedi još jedan Victorinoxov bestseler - serija Maverick. Među novitetima te kolekcije biramo Victorinox Maverick Chronograph s referentnim brojem 241952, a na to smo se odlučili ponajviše zbog njegove vrlo elegantne, bezvremenske estetike. Savršen je to spoj elegancije i funkcije. Kućište od nehrđajućeg čelika i trostruko presvučeno antirefleksno safirno staklo čine ga nevjerojatno čvrstim, ali ono što se najviše ističe je način na koji ovaj Maverick vrlo lako i bez truna napora ostaje elegantan u svakoj situaciji. Tomu puno pridonosi i dvobojna metalna narukvica, ali i brojni dobro odmjereni detalji u boji zlata na brojčaniku i jednosmjerno rotirajućoj luneti. A pritom ga njegov kvarcni kronografski mehanizam proizveden u Švicarskoj čini vrlo preciznim pouzdanim svakodnevnim pratiteljem, koji kod nas stoji 4.825 kuna.

PR Foto: PR

VICTORINOX MAVERICK LARGE

Za peti i posljednji sat u ovom našem brzopoteznom predblagdanskom izboru Top 5 Victorinoxovih muških satova za kraj 2021. godine možda smo mogli odabrati i koji sjajan FieldForce, Swiss Army Heritage, Alliance ili Airboss model, no nekako nam se ipak učinilo najlogičnije da još jednom posegnemo u bestseler Maverick kolekciju i iz nje izdvojimo još i sat Victorinox Maverick Large s referencom 241952, narukvicom i 43-milimetarskim kućištem od nehrđajućeg čelika vodootpornim do 100 metara i odlično izgledajućim brojčanikom u zelenoj boji (koje je, kako se vidi i na stranicama koje u našem magazinu slijede upravo nakon ove, trenutno naj hit boja za brojčanike u cijelom urarskom svijetu). Kod njega nam se uz to posebno svidjelo i to kako odlično funkcionira i kad ga se nosi uz ležernu, ali i uz vrlo formalnu odjeću. A svidjela nam se i cijena od 4.825 kuna...

PR Foto: PR