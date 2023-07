Jahtaš koji je ubio ribara upravljao autopilotom: "Nikoga nisam vidio, to garantiram svojim životom"

Razbacane stvari, kompletno razbijen desni bok broda, i izgubljen ljudski život.

"Kad san izašao vani, samo san ga uočio. I viknuo sam - ljudi moji, ubit će nas", prisjetio se ribar traumatičnog događaja.

Slika udara jahte u plivaricu, još se ovom ribaru vrti pred očima.

"Pet sekundi, to je bila nenormalna brzina, on je vozio između 25-30 čvorova najmanje", tvrdi ribar.

Ni slutiti nije mogao, kaže, da će se njegovoj posadi dogoditi ovakva tragedija.

"Ljudi su u šoku, u traumi su, što da van kažem, ne znan, morat će se obratiti psihijatrima, doktorima, nisu dobro", rekao je zapovjednik broda Tomislav Jakovljev.

Kad će plivarica ponovno u ribolov, ne zna. Zna, kaže, samo da imaju jednog čovjeka i prijatelja manje. I posadu bez posla.

"Volju san izgubio, ubilo je sve u meni što sam imao. Momentalno ne razmišljam ništa, ni o ribanju, ni o brodu, ništa me ne interesira, interesira me da sahranim ujaka, i to je to", rekao je kroz suze.

Uvjeren je, jahta je plovila na autopilotu. Jer, tvrdi, za kormilom nije bio čovjek.

"Nikoga nisam vidio, to garantiram svojim životom", kune se Jakovljev.

A vidi, kaže, svakodnevno, posebice ljeti, na moru ljude bez iskustva. I riskantne situacije.

Tragedija se, podsjetimo, dogodila u Murterskom moru. Ribari su plovili od Tkona prema Blitvenici. Jahta se silnom brzinom zabila u desnu stranu njihova broda.

"Interesira me tko je kriv, čovjek je ubio čovjeka, i to je najveće zlo koje se moglo dogoditi", kaže.

Ako se 51-godišnjem vlasniku jahte dokaže krivnja, prijeti mu i do 15 godina zatvora. A more se ljeti, kažu, ribari, ne razlikuje od autoceste. Po broju vozila, odnosno plovila.

Peti je ovo sudar na moru u ovoj godini, od početka godine imamo 282 pomorske nezgode. A za njih više od 90 posto kriv je ljudski faktor, izvijestila je Sanja Jurišić, reporterka Dnevnike Nove TV.

Ne prođe dan da na moru nema bar neke manje nezgode.

"Sinoć je na plovilu njemačke državne pripravnosti izbio požar" priča Alen Rukavina, lučki kapetan.

Ozlijeđenih kod svetog Petra nije bilo, svih sedam osoba na vrijeme je evakuirano.

A na spomen autopilota iskusni moreplovci se naježe.

"Ne znači autopilot da skiper se može ponašati bezbrižnije, on cijelo mora motriti autopilot, izviđati horizont", kaže Rukavina.

I još jedna bitna stavka, kažu ribari, ograničenja brzine u Hrvatskoj, na otvorenom moru nema. Pa neki olako probijaju vlastite granice, koje nažalost, završe tragedijom.

