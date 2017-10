Na suđenju Ivi Sanaderu za Fimi mediju svjedočila je Jadranka Kosor, bivša Sanaderova potpredsjednica Vlade, koja je odgovarala na pitanja o financiranju HDZ-a.

Jadranka Kosor u razdoblju za koje se vodi postupak bila je članica predsjedništva HDZ-a, zatim zamjenica predsjednika, pa potpredsjednica Vlade i ministrica.

Na suđenju je rekla da se vrh stranke sastajao svaki tjedan te da su sjednice predsjedništva bile vrlo mirne.

Dodala je da je u to vrijeme stranka imala puno zastupnika i kako je za svakog primala novac iz proračuna. HDZ je prikupio oko 230 milijuna kuna. O donacijama pak kaže da ima manje saznanja.

''Rekla je da je Mladen Barišić, nakon što je razriješen dužnosti rizničara u stranci, predao novac. Taj novac nam nije trebao jer smo imali prihode od 47 milijuna kuna s donacijama, a rashodi su iznosili 37 miijuna kuna. Barišić je o tom novcu koji je ostao kod njega rekao da su da su to stranci dali donatori", svjedočila je Kosor, dodajući kako je donesena odluka da se taj novac, 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura, na kraju preda DORH-u.

Kosor tvrdi da taj novac ona nije vidjela.

Nije se mogla sjetiti okolnosti smjene Branke Pavošević, bivše šefice računovodstva HDZ-a, kao ni je li bila prisutna prilikom Barišićeve predaje novca.

"Danas bih vjerojatno odlučila da se taj novac vrati donatorima", rekla je Kosor.

Na pitanje o odlasku Ive Sanadera i razlozima njegova isključenja, Kosor je ispričala da ju je Sanader pozvao u svoj dom krajem lipnja 2009. godine i rekao joj da odlazi i da će predložiti nju da ga zamjeni. Nije rekao zbog čega odlazi ni na sjednici Kluba zastupnika, već je, slično kao i na konferenciji za novinare na kojoj je objavio svoj odlazak, rekao da je njegova dionica završena. Kosor je, kaže, kao i ostali u stranci, bila u popriličnom šoku.

"Prvih 6 mjeseci Sanader je bio počasni predsjednik, dolazio je na sjednice Predsjedništva i redovito kontaktirao sa mnom, pokušavao usmjeravati moj rad. Pozivao me na ručak i davao savjete. Nastojala sam samostalno raditi, što nije bilo jednostavno jer je dotad Sanader bio neprikosnoveni autoritet ministrima i drugima", ispričala je Kosor, dodajući da je počeo pokazivati nezadovoljstvo što ga ne pozivaju. Ispričala je i da je inzistirao na počasnoj pločici na vratima kroz koja se ulazi u dio stranke gdje je ured predsjednika HDZ-a.

Ispričala je i da je 3. siječnja 2010. iznenada pozvao saborske zastupnike, zbog čega su neki bili preneraženi što ih zove. Nakon toga je na konferenciji za novinare izrazio nezadovoljstvo načinom na koji Kosor vodi stranku te radom vlade, što je doživljeno kao pokušaj rušenja HDZ-ove vlade.

Nakon toga su se krenuli redati prijedlozi da se Sanader briše iz stranke i konačno je izbrisan većinom glasova, rekla je Kosor.

Odgovarajući na pitanja Sanaderove odvjetnice, Kosor je rekla da s Mladenom Bajićem, tadašnjim glavnim državnim odvjetnikom, nije imala kontakte vezano uz procese protiv Sanadera. "Kad bi netko to spomenuo, rekla bih da me se to ne tiče", rekla je Kosor.

Na pitanje je li Bajiću slala informacije da bi neke osobe htjele nešto govoriti u DORH-u, rekla je da su bila dva slučaja kad su joj se ljudi obratili da imaju puno toga reći. "Rekla sam da mogu tamo nazvati (DORH) i reći, ali da ja o tome ne želim ništa čuti", rekla je Kosor, a na pitanje o tome koje su to osobe bile, spomenula je bivšeg predsjednika Stjepana Mesića te Dragu Tadića.