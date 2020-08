Čuli ste za šaptače konjima, psima i mačkama. No možete li vjerovati da postoji i šaptač poskocima? Kroz ruke Ivice Potnara iz Slunja prošlo je više od 2000 otrovnica. U 30 godina ugrizle su ga pet puta, a posljednji je ugriz poskoka jedva preživio. No ni to nije uništilo njegovu ljubav prema zmijama.

Svako jutro Ivica Potnar u Slunju, poznat pod nadimkom Ćuskija, započinje šetnjom šumom u blizini svoje kuće. Treba iskoristiti svaki trenutak jer zmije se najbolje love ujutro.

''Kad dođe sunce, one se povlače. To ako slučajno u prolazu naiđeš ili sada u jesen kad se kote u osmom ili devetom mjesecu. One se kote na drveću. Naiđeš onda na pet, šest, do osam komada. Jednom sam naišao na osam komada'', priča ovaj šaptač poskocima.

U Slunju nailazi i na kravosase. To je najduža europska zmija, a može narasti i više od dva metra. ''Ako ugrize, neće biti bolno jer ima male zubiće'', kaže Ivica o jednoj od najdražih mu zmija.

''Korisne su zmije. Love miševe kod kuće i preporučujem svakome kad ih vide da ih ne ubijaju. One love miševe, štakore. Gdje ona bude, nema ni miševa ni štakora'', poručuje.

Prvog poskoka uhvatio kao dijete

Ipak, teško da se neka zmija može mjeriti s njegovim miljenikom i najvećom ljubavi – poskokom. Prvog je uhvatio još kao dijete.

''Već u prvom ili drugom razred išao sam s bratom, on je bio isto lovac na zmije. Bila mi je draga životinja i hvatao sam s njim, tako da smo počeli zajedno. Onda mi je to prešlo u hobi i bila je neka zarada, onda se dalo zaraditi od tih zmija'', priča Ćuskija.

Zmije je hvatao za farmaceutsku industriju. Danas više ne postoji toliki interes, ali ih je nastavio loviti iz hobija. Kaže da najčešće pronalazi kravosase i smukuše te poskoke. Otkriva da je upravo poskok najvrjednija zmija za koju može dobiti najviše novca. ''Slunjski poskok najotrovnija je europska zmija i puno ga ljudi traži za lijek'', rekao je.

Jedva preživio ugriz poskoka

I danas se sjeća svojeg najbogatijeg ulova. Kod kuće je imao pedeset poskoka. ''Puštao sam ih po dvorištu. Ja ih pustim, igram se s njima i tako ih volim pustiti da malo prođu'', govori Ivica Potnar.

''Vidiš kako malo voli piknuti. Malo pikne, ali sad je nervozan'', kaže dok u rukama drži kravosasa, srećom neotrovnog. No kada je u pitanju poskok, igra vas može skupo stajati. Zna to i Ivica, kojeg je poskok ugrizao pet puta, a posljednji put, 2005. godine, jedva je preživio.

''Piknuo me je pod nokat, dva ugriza. Onda je to najopasnije, tako da me jednim zubom zakačio i ispustio veliku količinu otrova, znači dva ugriza su bila u pitanju. A ovi drugi ugrizi ništa, to me sve prošlo'', ispričao je. Ovo zadnje je bilo najgore'', ispričao je. Tada ga je pronašla rođakova supruga koja kaže kako nikad neće zaboraviti u kakvom ga je stanju zatekla.

''Jedva je otvarao usta. Samo je vikao 'vode, vode'. U tom trenutku samo sam rekla neka ga Bog čuva'', priča Ljubica Potnar.

Što ako naiđete na zmiju?

''One nisu toliko opasne koliko ljudi govore. Poskok ne skače kao što ljudi pričaju, on osjeti vibraciju. Jedino može ugristi kad spava. Ne treba ga dirati. On je gluh i ne čuje, samo osjeti vibraciju i bježi. Svaka će zmija pobjeći kad osjeti čovjeka i neprijatelja, jedino kad vreba pticu ili miša, onda ima svoj cilj'', objašnjava ovaj iskusni lovac na zmije.

A evo i savjeta što sa sobom treba ponijeti ako idete u područje gdje bi moglo biti zmija. ''Ako netko ide brati kupine ili nešto, najbolje je imati štap, pa lupiti i on pobjegne'', poručio je Ćuskija.

Svojeg Ćuskiju na povratku iz lova željno iščekuje Sabina, na koju je prenio ljubav prema zmijama.