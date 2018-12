Ivana Pernara su građani na društvenim mrežama podsjetili da ne plaća alimentaciju za svog sina pa je pokušao objasniti svoj postupak. Je li uspio, procijenite sami.

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar jučer je na svom Facebook profilu objavio snimku u kojoj je poručio kako je njegova "briga za samohrane roditelje koji ne mogu naplatiti alimentaciju za svoju djecu, ujedno i moj odgovor svim licemjerima koji me napadaju".

Istaknuo je kako se u prijedlogu zakona o privremenom uzdržavanju, koji je sastavio Živi zid, omogućava da samohrani roditelj dobije puni iznos alimentacije čak i u slučaju da ga drugi roditelj ne uplaćuje.

No, u komentarima su ga građani podsjetili kako ni on ne plaća alimentaciju za svog sina pa je nešto kasnije objavio poseban status u kojem je pokušao objasniti svoj postupak. Komentar prenosimo u cijelosti.

"Najgore od svega je površnost, kad te ljudi napadaju zbog nečega u što ne samo da nisu upućeni nego ih to niti ne zanima. Njihov način razmišljanja je ovakav: Pernar ne plaća alimentaciju, Pernar je zato loš čovjek.

Naravno, pritom ne ulaze u činjenicu da je majka mog sina htjela imati dijete, a nije ga imala, mogla je bacati novac na umjetnu oplodnju, tražiti preko interneta anonimnog donora ili jednostavno pronaći osobu koja joj se svidjela i kazati joj svoju želju.

Ja sam ju mogao odbiti ili prihvatiti, budući da sam osjetio da je dobra i iskrena osoba, pristao sam joj dati dijete koje je toliko željela.

Od samog početka se znalo da ne mislimo ostati zajedno i postojao je dogovor da neće od mene utjerivati alimentaciju. To je razlog zašto ne plaćam alimentaciju, kao što ne plaća niti jedan drugi donor sperme.

Jesu li donori sperme loši ljudi, jesu li majke koje na takav način žele imati dijete loše žene i jesam li ja kriv što sam pristao na dogovor s njom, ona jer ga je ponudila ili je problem u tome što ga se oboje držimo?

Je li moguće da nekome smeta što je dvoje ljudi dogovorno uredilo svoj odnos, što se drže međusobnog dogovora i što ne napadaju jedno drugog preko žute štampe, tuže se međusobno itd.?"



Međutim, prije godinu dana Pernar je objavio i poduži status, u kojem je između ostalog navedeno i sljedeće: "Što se tiče bivše, o njoj mogu reći samo dobro, kao i ona o meni. Na kraju krajeva naša ljubav je bila prava, a prava ljubav je vječna, tako da se volimo i danas iako je naš odnos u fizičkom smislu završio.

Njen razlog da ima dijete sa mnom nije bio materijalne naravi, jer je htjela moj novac, nego zato jer me voljela i htjela moje dijete, nakon što me upoznala na moru, kada sam imao 18 godina, nakon završene srednje škole i bez kune u džepu".



Godinu dana prije toga u jednom je intervjuu također kazao: "Kad se rodilo dijete, pozornost majke se podijelila između mene i sina, a očekivao sam da mi daje jednaku pozornost kao ranije. Došlo je do nategnutih odnosa, i ona je to odlučila prekinuti. Želim reći svim mladim očevima da pokušaju shvatiti majku kad nema vremena za njih, jer to je dio uloge".

O doniranju sperme zastupnik Pernar tada - nije govorio.