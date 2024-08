Penava odgovorio hoće li ostati u Domovinskom pokretu ako pobijedi Radić

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osvrnuo se u ponedjeljak na stranački rat između njega i Marija Radića, uoči izbora u DP-u koji se održavaju 31. kolovoza.

Obojica su se kandidirali za mjesto predsjednika, a Radić je uvjeren da će baš on pobijediti. Upitan hoće li ostati u Domovinskom pokretu ako pobijedi Mario Radić, Penava je odgovorio: "Ostajati u društvu koje sve to planira Stipi Mlinariću je nešto što nisam ja, politika koja ide na te stvari je nešto što nije moja politika."

Na pitanje hoće li izbaciti Radića i njegovu struju iz stranke ako on pobijedi na izborima, Penava je pojasnio: "Svoje moraju reći mjerodavna tijela. Moja namjera je bila stvaranje autentične stranke i to je moja misija. Sve drugo me ne zanima i neću biti dio te priče. Neću dozvoliti da netko sa mnom manipulira i provodi svoju računicu."

Penava je rekao i da bi volio da bude još kandidata za predsjednika stranke.

"Sad imamo dva tabora, a bilo bio lijepo da ne završi samo na tome", kazao je Penava dodajući da je dosadašnja kampanja bila ružna te da je napad na Mlinarića nešto što do sada nije viđeno.

“Kad imate sudar dva svijeta, dobro je da se vidi koji je onaj pravi. Ne mogu postojati dvije različite struje nakon izbora ili se mora puhati u isti rog ili će se stvar raspasti”, dodao je predsjednik DP-a.

Penava je naveo da je Domovinski pokret opterećen “unutarnjim bušenjima”:

“Došlo je vrijeme da se raščisti s ljudima koji su bili kreatori takvih politika i koji su razlog zašto je Domovinski pokret bio ranjavan”, dodao je.

Penava je odgovorio na pitanje zašto su na Facebook stranici Domovinskog pokreta ugašeni komentari: "Prije desetak godina kada sam ušao u politiku još se u komentarima moglo naići na konstruktivnu kritiku i to je imalo smisla. Danas u komentarima vladaju vojske botova koje mobiliziraju različite političke opcije i pojedinci. Politika DP-a neće biti angažiranje botova i vojski koje će se baviti komentiranjima kako nama odgovara, to je destruktivno."

