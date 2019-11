Posljednja kolona sjećanja u ovakvoj organizaciji. Već iduće godine državni praznik i neradni dan. No vlada je u Vukovar došla s povećim paketom zakona.

Vukovar postaje mjesto posebnog domovinskog pijeteta, a čeka se i da Europska komisija da zeleno svjetlo kako bi Vlada posebnim zakonom mogla poticati ulaganja. "Postoji sustav državnih potpora na razini cijele Europske unije i moramo pronaći nišu kako da se Vukovar učini iznimkom. To je bio predmet i našeg razgovora s predsjednikom komisije i nadležnom povjerenicom", kazao je premijer Andrej Plenković.

No iako je gradu nužno udahnuti život - razlozi nezadovoljstva u Vukovaru uvijek su isti. "S dinamikom procesuiranja ratnih zločina, s jasnim, nedvosmislenim određivanjem prema velikosrpskoj agresiji na grad Vukovar", smatra gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Za brojne zločine u Vukovaru i na Ovčari rijetki su odgovarali. Za zločine na širem vukovarskom području donesene su samo 23 presude. Podignuto je 15 optužnica. Dio procesa vodio se i Beogradu i u Haagu. "Vi ne možete u kratko vrijeme nadokanditi nešto što se moglo napraviti i ranije", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Pa su osnovali posebnu radnu skupinu koja istražuje zločine u Vukovaru i na Ovčari. "Ta nova organizacija posla pokazala je da su svi resursi s kojima policija i druge instuitucije raspolagala sad su na jednom mjestu i kroz jedan ozbiljan analitički rad, kroz pojačan rad s lokalnim stanovništvom dolazi se do vrijednih informacija", objasnio je Božinović.

Dalek put do presude

No od informacije do pravomoćne presude - dalek je put. Baš kao i pronalazak nestalih. Samo Vukovarci tragaju za 363 osobe. "To je prioritet svih prioriteta, prvorazredno humanitarno pitanje, svjedoci smo da smo ove godine po prvi puta donijeli i Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu sve kako bismo što preciznije definirali nadležnosti svih službi", navodi ministar branitelja Tomo Medved.

U tom bi mogla pomoći Srbija. No nema političke volje. "Ova politika koju Srbija vodi nije dobra i ne koristi pomirenju na ovim prostorima", kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Hrvatska ima nekoliko mogućnosti kako dobiti informacije od Srbije - no hoće li blokirati pregovore s Europskom Unijom Hrvatska bi Srbiji mogla blokirati pregovore s Europskom Unijom. No hoće li - premijer bez konkretnog odgovora. "Što se tiče puta Srbije prema EU, on je i ovako i onako vrlo striktan, pun uvjeta, pod novom metodologijom i trebat će joj jako dugo", navodi.

Oporba krivi vladajuće

Za nedostatak rezultata u pronalasku nestalih osoba, oporba krivi vladajuće. "Država mora napraviti određene pomake, to do sada nije napravljeno i danas u Vukovaru je upravo prilika da se to kaže i da se adresira taj problem. Čeka nas još puno posla po tom pitanju", smatra SDP-ov Davor Bernardić.

"Dok Srbija do jednog imena nestalog, do zadnjeg slova naših nestalih neda Hrvatskoj, dok se ne pronađu, dok se ne riješe logoraši, dok ne plate štetu, to je uvjet i osnovno uopće da bi sili s njima za stol", dodaje Mostov Miro Bulj. No suradnja dviju država ide puževim korakom.

Puno ljudi branilo Vukovar

Puno je ljudi, znanih i neznanih heroja branilo grad Vukovar. Velika većina njih je, nažalost, poginula. Rijetki od tih branitelja rat su preživjeli. Jedan od njih, vukovarski branitelj Ivan Lukić Zolja gostovao je u Dnevniku Nove TV.

Rekli ste da Vukovar nije pao, što ste pritom mislili?

Termin 'Vukovar je pao' nas već godinama pomalo vrijeđa. Vukovar nije natrulo drvo koje je vremenom palo. Vukovar je '91. godine u mjesecu studenome okupiran. Iza te okupacije je ovom gradu načinjen zločin, načinjen je genocid. Prije toga i urbicid i ekocid. Ne možemo govoriti da je Vukovar pao. Termin koji se hitno mora mijenjati u hrvatskoj javnosti. Percepcija onih kojima odgovara da je pao, oni su taj grad i načinili da bude okupiran.

28 godina nakon okupacije i dalje se ne zna sudbina 363 čovjeka. Hoće li se to ikad riješiti?

Mi se nadamo. S ovog mjesta poručujemo svima onima koji misle da Hrvati mrze - nismo i nećemo. Poruka koju ste rekli - upravo naš oprost - je najveća kazna onima koji hodaju Vukovarom. Oni bi trebali hodati dalje spuštenih glava, a dok ne izađu van i ne ishodaju s nama ovu kolonu tuge, a ne se skrivati iza spuštenih roleta - bit će teško.

Puno njih ima koji znaju što se sve događalo ovdje i jednostavno ne žele reći, ili zato što se možda još i dalje boje. Pokret koji je 91. bio ovdje, da se ne varamo, i danas živi u Vukovaru u punoj snazi.

Država obećava čitave pakete investicija, zakona, podzakona, no mogu li tijela kaznenog progona napraviti nešto konkretno da se dozna tko su zločinci i tko su ti koji su počinili strašne zločine?

Mi se nadamo da hoće. Vjerujemo u hrvatsku državu, mi smo je i stvarali. Kad nas pitaju - zašto se mi, branitelji, ne dižemo i nešto mijenjamo pa ne možemo se mi dići protiv djeteta koje smo stvarali niti hoćemo ikada. Nadamo se da će se ovo dogoditi, ali vam kažem - u ovoj poziciji nisu svi Srbi loši i nit su svi Hrvati dobri.

Ja znam i apeliram na one koji znaju, a zna se o većini toga, i vjerujte da se zločin prikriva na bilo koji drugi način. Ima načina da se on vrlo brzo razotkrije i da ovaj narod u Vukovaru, jedna skupina ljudi koja srpski narod drži u getou u Hrvatskoj bi trebala biti manje dignuta čela, a malo više se sjetiti što je njihov narod napravio. Kad oni puste Srbe i Hrvate da žive mirno, onda će ovaj grad živnuti.

Suživot je meni čudna riječ jer mi smo, nakon svega ovoga dok se ne sazna sve o zločinu koji je počinjen i gdje su naši mrtvi, prisiljeni smo dijeliti životni prostor jedni uz druge.

Bili ste teško ranjeni. Bili ste u logorima, prošli torture. Kako je sada stajati na groblju, u moru svijeća i križeva?

Iza mene leži ono najbolje što je Hrvatska dala. Mi preživjeli dužni smo govoriti istinu. Znate zašto? Zbog mrtvih moramo govoriti istinu, oni je više ne mogu reći.

Vrijeme prolazi. Kažu da vrijeme liječi rane. Puno sam vjerovao ljudima, ali su me moje godine naučile - vrijeme učini puno, ali rana i bol koja vas svake godine sputava da izađete i kažete - 'da, ovo je moj grad, želim živjeti ovako' - nisu lakše. Svake godine je sve teže.

Vukovar je pun onih kojima to smeta. Koliko je takvih u Hrvatskoj, kojima smeta istina?

Vidite da ih je dovoljan broj čim se oko toga u Hrvatskoj ne priča o tome. Apeliram na sve novinare da termin 'Vukovar je pao' ne koriste. Mi, branitelji, nećemo dopustiti tezu da je Vukovar pao.

Ja sam četiri puta ranjavan u Domovinskom ratu, iza mene je 269 dana logora srpskih i nikad nisam sebi dopustio kazati da je Vukovar pao. Mene su s oružjem otjerali iz Vukovara, na tenkovima su dolazili, moje sugrađane i mene su odvodili u logor - to nije pad, to je okupacija.

