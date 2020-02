Ivan Kujundžić i Hrvoje Tomasović predali potpise su kako bi se kandidirali za mjesto potpredsjednika stranke na izborima u HDZ-u.

Kandidat za potpredsjednika HDZ-a Ivan Kujundžić predao je u petak Središnjem izbornom povjerenstvu stranke oko 7500 potpisa za svoju kandidaturu. "Na terenu se osjeti jedna želja za promjenom HDZ-a i povratkom na njegov izvorni identitet, njegov suverenistički koncept i model", rekao je Kujundžić novinarima nakon predaje potpisa u Središnjici HDZ-a.

Naveo je i da u kampanji želi pobuditi, kako je rekao, jednu ustajalu HDZ-ovu trenutnu "lakoću življenja" te da se kroz "neposlušni HDZ-ov duh" probudi i pokaže nada za spas stranke kakva bi ona trebala biti. Kujundžić smatra i da će se članovi stranke na unutarstranačkim izborima ponašati kao "referendumska inicijativa koja će promijeniti HDZ" - svjetonazorski, ideološki i u svakom drugom pogledu.

Drži i da je važno vratiti demokršćanski identitet HDZ-a, za razliku od sadašnjeg koji je stranku odveo posve na lijevo. "HDZ-ov brod se nagnuo na lijevo", poručio je Kujundžić.

Tomasović predao 10.000 potpisa

Kandidat za potpredsjednika HDZ-a Hrvoje Tomasović predao je oko deset tisuća potpisa za svoju kandidaturu. "Jako sam zadovoljan. Nisam vjerovao da će se to tako plodonosno odraditi, mislio sam da će biti slabije. Ali, na svakom koraku dobivamo podršku i imam osjećaj da su ljudi željni nekakve promjene", rekao je Tomasović novinarima nakon predaje potpisa. Navodeći kako je već dugo u politici u kojoj, kako je rekao, nije sklon varanju niti lažima, poručio je i da je njegov moto – nema prevare. "Ako me izaberu, neće biti prevareni. Što kažem to ću i napraviti", kazao je. Tomasović je rekao i da neće voditi negativnu kampanju niti ikoga napadati već će voditi svoju politiku.

Istekao rok za predaju potpisa

Tomasović je ujedno i posljednji kandidat za čelne funkcije u HDZ-u koji je iza 23 sata predao potpise Središnjem izbornom povjerenstvu stranke. Rok za predaju potpisa za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i četiri potpredsjednika HDZ-a istekao je u petak u ponoć.

Središnje izborno povjerenstvo ima 48 sati za provjeru potpisa, a nakon toga u ponedjeljak, 2. ožujka kreće službena kampanja. Izbori za čelne funkcije u stranci, po načelu jedan član-jedan glas, održat će se 15. ožujka, a ako bude potrebe za drugim krugom on će biti održan 22. ožujka.

Potpise za predsjednika HDZ-a predali su aktualni predsjednik Andrej Plenković i Miro Kovač, a Tomo Medved i Ivan Penava za zamjenike predsjednika. Za potpredsjednike potpise su predali Zdravka Bušić, Branko Bačić, Ivan Anušić, Oleg Butković, Davor Ivo Stier, Milijan Brkić, Tomislav Tolušić, Ivan Kujundžić te Hrvoje Tomasović. Od kandidature su odustali Petar Škorić i Božo Galić. (Hina, M.V.)