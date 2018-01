Nakon što se na privatnom Facebook profilu požalila kako je netko nakon utakmice s Francuskom kamenjem porazbijao prozore i oštetio krov kuće njene majke na Rabu, razgovarali smo s Ivom Alilović, suprugom rukometaša Mirka, vratara hrvatske reprezentacije.

"Ovo je sramota što se meni radi... Toliko sam tužna, i ljuta, a i zdravstveno sam loše nakon svega. Ne želim iskakati iz paštete, želim miran, obiteljski život... Neka pišu o njihovom uspjehu (rukometaša, op.a.), ja nisam javna osoba. Već dva tjedna me se stalno povlači po medijima, ne razumijem zašto. Profil na Facebooku imam već 12 godina, i nikad nitko nije pokazivao takav interes za ono što ja objavljujem", kazala je za DNEVNIK.hr vidno potresena Iva Alilović.

Kazala je kako ona živi jedan miran obiteljski život te ne želi da ju se na ovakav način medijski eksponira. "Ne želim da moram paziti što pišem na svome privatnom zidu, ja ovo ne trebam u životu... Ima drugih cura koje možda žele biti po medijima, ja to ne želim. Nitko ne bi smio uzimati zakonski bez moga pitanja stvari s mog profila, a to se ova dva tjedna redovito radi . Neka završe više sa mnom... Grozno mi je, plačem i tresem se. Ja volim njega (Mirka, op.a.), pratim njega, ne zanimaju me drugi ljudi", rekla je gospođa Alilović.

Mještani Raba su ogorčeni i razočarani.

"To je kuića našeg Alilovića kojeg svi volimo", kaže Ivica Šajbić dok Denis Deželjin, zamjenik gradonačelnika Raba ističe da je riječ o mirnoj i sportu naklonjenoj sredini.