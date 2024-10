Ispitani svi osumnjičenici u velikoj akciji EPPO-a, Dnevnik Nove TV doznaje kada bi mogli pred sud: "Među njima kao da vlada zavjet šutnje"

Nenadani gosti u tvrtki Vajda iz Čakovca. Policija je, uz čelne ljude te mesne industrije iz konzorcija Pivac, uhitila i Miljenka Pivca – i to na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) koji sumnja da su varali na subvencijama za svinjogojstvo. Ubrzo su i ispitani u tužiteljstvu.

O samoj istrazi u Vajdi su bez komentara, tek poručuju: "Dosad smo u potpunosti surađivali s EPPO-om te smo cijelo vrijeme na raspolaganju i za sve daljnje upite i suradnju. Sve se naše poslovne operacije nastavljaju bez prekida pri čemu ostajemo fokusirani na naše zaposlenike, poslovne partnere i potrošače."

EPPO sumnja da su bivši i sadašnji predsjednik Uprave s predsjednikom i članom Nadzornog odbora od 2018. do 2023. godine podnijeli više zahtjeva za financiranjem vrijednim devet milijuna eura te lažno prikazali da ispunjavaju uvjete. Policija ih je pretraživala i prije pet mjeseci.

"Oni su istražitelji koji obavljaju sve te akcije koje im nalažu nadležna odvjetništva i u ovome su sudjelovali i to je trajalo više mjeseci", objasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Riječ je o mesnoj industriji koja je dio Grupe Pivac od 2015. godine. U posljednje dvije godine posluju s dobiti. Od traženih devet milijuna eura, EPPO tvrdi da im je isplaćeno 5,4 milijuna, a ostatak uskraćen jer je nepravilnosti uvidjela Agencija za plaćanja u poljoprivredi. Dio su vratili – oko milijun i pol.

"Meni je svaki put drago ako se takvo nešto ustanovi. To znači da sustav funkcionira i mislim da je to dobar pokazatelj. Što se tiče samih prepreka ili jače kontrole, ja doista mislim da su one jake", smatra Damir Habijan, ministar pravosuđa.

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi na upit Dnevnika Nove TV su odgovorili da istragu ne mogu komentirati, ali da u okviru svojih kontrola prate nepravilnosti i prijevare da bi zaštitili i hrvatski i europski novac.

"Kao da vlada zavjet šutnje"

Osumnjičenici su tijekom četvrtka ispitani – neki u EPPO-u, neki pak u zgradi USKOK-a – a prema neslužbenim se informacijama očekuje se da bi u petak mogli biti dovedeni pred suca istrage, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"EPPO se još nije oglasio o tome hoće li protiv uhićenih i tražiti istražni zatvor. Ako se to dogodi, preostaje vidjeti hoće li to biti i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja djela, s obzirom na to da su neki od uhićenih na funkcijama u tvrtki", pojasnila je.

"Veliki je ovo udarac za grupu Pivac, najveću prehrambenu tvrtku u Hrvatskoj. Postoje ozbiljno sumnje da su šefovi i zaposleni varali da bi dobili milijune iz EU fonda za poljoprivredu, odnosno za kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava. S druge strane, kao da vlada zavjet šutnje među osumnjičenima pa nije bilo ni izjava odvjetnika", dodala je.

Niz je različitih kontrola od više institucija, a u ovom je slučaju reagirala Agencija za plaćanja u poljoprivredi.

"Oni o konkretnom slučaju nisu htjeli pa je ostalo neodgovoreno kako to da nitko od 2018. godine nije uvidio problem pa je tvrtki Vajda plaćeno 5,5 milijuna eura, pa su tek stopirali isplate 2022. godine. Ostaje otvoreno pitanje što su radili prije, koliko ima tih subvencijskih prijevara i ostanu li onda bez potpora oni koji zaslužuju taj novac. S druge pak strane pitanje je što će se ustanoviti tijekom postupka i što će na sve ovo reći sami osumnjičenici", zaključila je reporterka.

