Na Ruđeru predstavljena čista soba vrijedna tri milijuna eura: "Ovo je prilika da poboljšamo veze s industrijom"

Institut Ruđer Bošković predstavio je novu čistu sobu za istraživanje poluvodiča, senzora i naprednih materijala. Soba će služiti za razvoj visokoteholoških proizvoda.

Uz to naglasak je na suradnji znanosti i industrije. Cijeli projekt vrijedan je oko 3 milijuna eura.

Čista soba - 2 Foto: Vijesti u 17

Soba je dio Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore. U sklopu Centra rade se komponente za kvantne i svemirske tehnologije, fotoniku te ispituju materijali za buduće fuzijske elektrane.

Čista soba - 1 Foto: Vijesti u 17

"Mi smo ovdje razvili senzor za vodik, a vi znate da je danas tehnologija vodika jako zastupljena u industriji i javnom prijevozu. Senzor za vodik ključna je komponenta jer se mora jako dobro kontrolirati njegov mogući bijeg radi tehnoloških aspekata, ali isto tako radi mogućih gubitaka", rekao je Mile Ivanda s Instituta Ruđer Bošković.

Mile Ivanda Foto: Vijesti u 17

"Sada smo zapravo spremniji, daleko spremniji nego prije za suradnju s industrijom. Ovo je jedna prilika da poboljšamo te veze s industrijom, malim tvrtkama, softverskim tvrtkama, sveučilištem ili drugim istraživačkim strukturama, jer ta infrastruktura nije potrebna samo nama, nego puno šire", poručio je Milko Jakšić s Instituta Ruđer Bošković.

Milko Jakšić Foto: Vijesti u 17