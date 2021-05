Kreativna tvrtka Fizio Tech u suradnji sa stručnjakinjom iz medicinskog područja osmislila je uređaj za dozirano opterećenje namijenjen ortopedskim pacijentima te profesionalnoj upotrebi fizioterapeuta.

U praksi bi inače liječnik i fizioterapeut propisali granicu dopuštenog opterećenja pacijenta s određenom frakturom ili drugim oštećenjem. Fizioterapeut ima zadatak naučiti pacijenta primjeni doziranog opterećenja prilikom aktivnosti. On to radi tako što pacijentu kaže da stane na konvencionalnu vagu te potom izračuna postotak težine kojom pacijent smije opteretiti nogu. Nakon toga pacijent bi trebao zapamtiti taj osjećaj opterećenja. ''To je vrlo neefikasna i neobjektivna metoda koja može uzrokovati sekundarne komplikacije. Zato ReStep pruža pravovremene informacije o opterećenoj nozi te dojavne taktilne ili zvučne signale ako je pacijent prešao granicu dopuštenog opterećenja prilikom aktivnosti'', objašnjavaju iz Fizio Techa.

Kako kažu se Restep sastoji od hardvera, to jest od posebnog uloška, kućišta, i softvera koji analizira podatke o opterećenju. ''Razvili smo web-aplikaciju ReStep, koja osim što prikazuje pravovremene podatke o dinamičkom opterećenju, obuhvaća i elektronički profile svakog korisnika te analizira parametre relevantne fizioterapeutima za daljnje planiranje terapija'', dodaju.

Proizvod je prilagođen korisnicima i nije kompliciran za korištenje. Uložak se postavi u obuću koju osoba inače nosi, a kućište na potkoljenicu. Potom se uređaj poveže s web-aplikacijom ReStep, u kojoj se očitaju podaci, kao i ostale opcije. Fizioterapeut odredi granicu opterećenja, ovisno o potrebi, a ako pacijent prilikom aktivnosti prekorači granicu zadanog opterećenja, uređaj, odnosno uložak u cipeli zavibrira ili proizvede dojavni zvuk, ovisno o tome koju vrstu povratne informacije korisnik odabere.

''Prilagodba ReStepa omogućit će jednostavno korištenje starijim osobama zahvaljujući zvučnim i taktilnim signalima. Nema neadekvatnih oznaka za veze i gumbe koji mogu dovesti do problema osobama s invaliditetom te se neće koristiti sadržaj s nepoznatim pojmovima i kraticama. Tipke i veze bit će označene jasno i čitljivo, a veličine fonta bit će razumne i lako čitljive na velikim ekranima i mobilnim uređajima'', opisuju funkcioniranje uređaja.

ReStep pruža pravovremene informacije o opterećenoj nozi (Foto: Privatna arhiva)

Iz tvrtke smatraju kako njihov projekt pridonosi razvoju multidisciplinarnosti i znanosti kao što su učinak na zdravstveni sustav i poboljšanje kvalitete života te smanjenje opterećenja. ''Rezultati projekata također će stvoriti nova radna mjesta te visoku dodatnu vrijednost za fizioterapeute i doktore fizikalne medicine koji djeluju u sklopu privatnih fizioterapeutskih centara te privatnih i državnih klinika za fizikalnu medicinu i terapiju'', dodaju o dijelu društvene odgovornosti svoje tvrtke.

Za sada su napravljeni funkcionalni prototipovi uređaja, a trenutačno provode kliničku studiju učinkovitosti te su u potrazi za partnerima koji će im pomoći s unaprjeđenjem i komercijalizacijom.

Dio pomoći itekako je dobrodošao i iz natječaja ''Pokreni nešto svoje'' koji su osvojili. Novčana sredstva u iznosu od 74 tisuće kuna uložit će u dizajn i elektroniku proizvoda te pokrivanje tekućih troškova poslovanja.

''Smatramo da će nam mentorstvo pomoći otvoriti mnoga vrata te nas povezati s entitetima koji bi mogli pridonijeti razvoju tvrtke'', kažu i dodaju kako su im se nakon pobjede na ''Pokreni nešto svoje'' javili zainteresirani za kupnju i znanstvenu suradnju na uređaju iz susjednih zemalja – Slovenije, Srbije i Austrije.

