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Dio Zagreba zatvara se za automobile, ZET pojačava nekoliko linija

Piše A. Ž., Hina, 19. lipnja 2026. @ 12:55 komentari
Jarun
Jarun Foto: Boris Kovacev/Cropix
Tijekom idućih dana na zagrebačkom se Jarunu očekuju tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a dolazak automobilom bit će najmanje praktična opcija.
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