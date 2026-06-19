Dio Zagreba zatvara se za automobile, ZET pojačava nekoliko linija

Prvi kamperi počeli su u pristizati na Jarun, gdje će se od 22. do 24. lipnja održati 18. izdanje INmusic festivala, a organizatori su u petak priopćili da je sve spremno za trodnevni glazbeni događaj kojim festival obilježava 20 godina postojanja.

Festivalski kamp otvoren je ujutro, a tijekom idućih dana na Jarunu se očekuju tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Službeni početak festivala predviđen je za ponedjeljak, 22. lipnja, kada će se festivalska vrata početi u 16:30.

Organizatori su pozvali posjetitelje da na festival dolaze javnim prijevozom ili biciklom jer je Rekreacijsko-sportski centar Jarun pješačka zona u kojoj je ulazak vozilima zabranjen.

Više polazaka linije 113 tijekom INmusic festivala

Zbog održavanja INmusic festivala na Jarunu i očekivanog povećanog broja putnika, od ponedjeljka, 22. lipnja, do jutarnjih sati četvrtka, 25. lipnja, privremeno se mijenja vozni red autobusne linije 113 (Ljubljanica - Jarun).

U ponedjeljak će autobusi na liniji 113 prometovati svakih 15 minuta od 17:05 do 5;35 sati, trasom oko Jarunskog jezera.

U utorak i srijedu pojačani vozni red primjenjivat će se već od 14:35, a linija će također prometovati svakih 15 minuta do 5:35, trasom oko Jarunskog jezera.

Za potrebe posjetitelja Festivala, autobusi će se zaustavljati na stajalištu Ribički prilaz, ispred ulaza na Festival.

U noćima od ponedjeljka do srijede bit će povećan broj voznih redova i na noćnim linijama 31, 32 i 34. Umjesto tramvaja, na liniji 32 prometovat će autobusi.

Promet oko RSC-a Jarun tijekom festivala bit će dodatno ograničen

Ustanova Upravljanje sportskim objektima objavila je da će od 22. do 24. lipnja, svakoga dana od 15 sati do pet sati ujutro 25. lipnja, biti zabranjen ulazak automobilima na RSC Jarun preko ulaza u ulicama Hrvatskog sokola i Hrgovići.

U istom razdoblju zabranjuje se i pristup Petrovaradinskom cestom od Vodoprivrede uz nasip do parkirališta i izlaza iz Aleje Matije Ljubeka.

Zabrana se, prema objavi, ne odnosi na autobuse ZET-a, komunalna i interventna vozila, prometno redarstvo, vozila za premještanje vozila Zagrebačkog holdinga, vozila organizatora festivala, zaštitare i djelatnike Ustanove Upravljanje sportskim objektima uz internu iskaznicu.

Policija, ovisno o stanju na terenu, može uvesti dodatne zabrane ili produljiti, odnosno ranije započeti zatvaranja.

Važne informacije za posjetitelje

Zbog najavljenog sunčanog vremena i višestrukih upita za unos sredstava za zaštitu od sunca i insekata, na festival je dozvoljen unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata isključivo u plastičnim pakiranjima do 100 ml zapremine.

"Nije dozvoljen unos sredstava u bočicama pod pritiskom i stick-pakiranja te zaštitnih sredstava u plastičnoj ambalaži iznad 100 ml zapremine", napominju.

Festival će i ove godine osigurati prilagođenu infrastrukturu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uključujući posebnu platformu ispred glavne pozornice i tribinu sa sjedištima za starije osobe, trudnice i slabije pokretne posjetitelje.

Unutar festivalskog prostora bit će dostupne dvije česme s besplatnom pitkom vodom, a sva pića posluživat će se u čašama ili otvorenoj ambalaži radi sigurnosti posjetitelja i izvođača.

Organizatori su najavili i proširene sanitarne kapacitete te mogućnost izravnog plaćanja bankovnim karticama na svim prodajnim mjestima unutar festivalskog prostora, uz postojeći sustav beskontaktnog plaćanja festivalskim narukvicama.

Posjetitelji će sve ulaznice na ulazu zamijeniti za festivalske narukvice koje vrijede za jedan ulazak dnevno, dok će kamperske narukvice omogućavati ulazak kroz posebne kamperske ulaze.

Stižu velika glazbena imena, među njima i Gorillaz

Program ovogodišnjeg festivala predvode Jack White, koji će prvi put nastupiti u Hrvatskoj, virtualni bend Gorillaz te Kings of Leon.

Na pozornicama će nastupiti i Manic Street Preachers, The Flaming Lips, IDLES, KT Tunstall, Dry Cleaning, Jehnny Beth i drugi izvođači.