Ljetni popusti, sniženja, prvi, drugi, treći krug – dobra su prilika za povoljnu kupovinu. No, ova medalja ima i drugu stranu – sniženja nas čine podložnijima impulzivnim kupnjama.

"Postoji nešto što se zove neuromarketing, to ovi marketinški stručnjaci zapravo već godinama dobro istražuju, targetiraju ili ciljaju točno određene skupine ljudi pa se rasprodaje događaju u određeno vrijeme, natpisi su važni, oni privlače pažnju čovjeka. Čak sam nedavno čitala neki članak koji kaže da su radili u nekom supermarketu, puštali su francusku glazbu i taj dan se prodavalo puno više francuskih vina", objasnila je psihologinja Lidija Jurić Sulić.

Nadamo se da vam ovime nismo dali novi najdraži izgovor za ukućane kada se vratite iz dućana s još jednim parom cipela koje vam zapravo ne trebaju.

"Osam nečega, 15 nečega, 23 nečega u nekakvoj velikoj masi se to čini kao da nisam potrošio ništa. To može imati ozbiljne posljedice do te mjere da se ljudima u konačnici oduzmu kartice, zatvore računi i doslovno daje na dnevnoj bazi koliko im je potrebno za taj dan za život", napominje.

Prečeste impulzivne kupnje mogu stvoriti problem s gomilanjem stvari, a ushićenje oko najnovije kupovine djelovati poput opijata.



"Postoje velika očekivanja: osjećam se loše, kupovat ću i to će razriješiti moj problem. U konačnici imamo rezultat: osjećao sam se loše, puno sam potrošio, sad nemam ni novaca i osjećam se loše i ništa nisam razriješio", kaže Sulić.

Impulzivno kupovanje može biti dio mnogo ozbiljnijega problema – a to je kompulzivna kupovina – čija je osnovna karakteristika da u sebi uključuje žudnju.

"Ona može biti povezana s ovisnosti, s opsesivno-kompulzivnim, s poremećajem raspoloženja gdje se stvori jedna potreba koja je toliko jaka i ne može se razriješiti dok se ne dogodi. I čak nije sam cilj kupovina te robe, nego taj cijeli proces od pojave ideje: moram to imati, počela je rasprodaja, aha moram biti prvi, što ako nestane, kupit ću odmah tri…“, ističe.

Kompulzivno kupovanje kao i svako drugo ovisničko ponašanje – vodi k financijskim i problemima u međuljudskim odnosima. Međutim, nije svaka impulzivna kupnja dio kompulzivnog poremećaja. Štoviše, impulzivne su kupnje vrlo česte pa smo istražili koja su prava potrošača ako je bez razmišljanja kupio nešto što mu zapravo nije potrebno.

"Ako nema materijalni nedostatak, da vama ne paše proizvod, e onda se ostavlja sve znači na nekakvim 'dobrim poslovnim običajima' trgovca, tj. na dobroj volji, tj. na dogovoru kao što smo rekli na početku između trgovca i samog potrošača", otkriva Igor Vujević iz Udruge Potrošač.

Sve je više trgovaca, točnije trgovačkih lanaca koji dopuštaju povrat ispravne robe jer na taj način žele privući nove i zadržati postojeće kupce. Tržište je sve konkurentnije, pa se samo nivelira.

"Hoće zamijeniti, ali sad rok koji je, to nitko nije ni propisao, znači, trgovci sami mogu dati, netko vam da 10, dana, netko vam da 14 dana, netko mjesec dana", kaže Vujević.

Posve je druga situacija kada kupite neispravni proizvod, tada su prava potrošača znatno veća i posve jasno definirana.

"Šest mjeseci je nekakav rok kada vi možete apsolutno reklamirati sve proizvode od igle do space shuttlea. Ako ima materijalni nedostatak možete zahtijevati ili popravak, protuvrijednost ili povrat sredstava", ističe Vujević.

Unutar tih šest mjeseci teret je dokazivanja odgovornosti za neispravnost proizvoda na trgovcu. To znači da ako se unajmi sudski vještak kako bi se utvrdilo je li za kvar kriv potrošač ili trgovac, vještaka plaća trgovac. Dvije godine od kupnje rok je u kojemu trgovac može odgovarati za neispravnost proizvoda – ali nakon 6 mjeseci teret je dokazivanja na potrošaču.

"Jedina obaveza koju potrošač ima je čuvati račun. Da budemo iskreni, može trgovac što hoće, može naknadno, ali nije dužan. Nije zakonski dužan vama ako vi izgubite račun itd., nemate račun unutar šest mjeseci do dvije godine, on vama može fizički izdati novi račun, ali on to nije dužan", zaključuje.

Za impulzivne kupnje obavljene izvan Hrvatske adresa na koju se treba javiti jest ovlašteni distributer u domovini koji može, ali ne mora primiti reklamaciju. Savjet je potrošačima da budu uvijek dobro informirani o svojim pravima, a prilikom kupnje koliko je god moguće – razboriti.

