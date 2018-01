Šef stranke HRAST, Ladislav Ilčić, inače savjetnik ministrice kulture, neki dan je studentima održao predavanje o Istanbulskoj konvenciji pa se dotaknuo i menstruacije i ženskih hormona.

"Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari. Promjena spola je zapravo nemoguća", poručio je Ilčić na predavanju.

Pitali smo gospodina Ilčića smatra li da je svojom izjavom uvrijedio žene, pa tako i svoju šeficu, ministricu kulture?

„Znanstvena je činjenica da hormoni utječu na osjećaje i raspoloženja, a ta znanstvena činjenica nikako ne vrijeđa žene, već pokazuje pogrešnost rodne ideologije koja tvrdi da naše tijelo nije povezano s ostalim aspektima spolnosti. Naravno, ovakvi članci koji stavljaju moje riječi u pogrešan kontekst za cilj imaju samo to da me učine neozbiljnim, no na takve smiješne pokušaje smo i ja i dobar dio javnosti već naučeni“, kaže Ilčić.

Dobili smo i šturi odgovor iz ministarstva kulture iz kojeg poručuju da je izneseno Ilčić rekao kao šef stranke, a ne zaposlenik ministarstva.

Kažu da se u ministarstvu Ilčić bavi pitanjima suradnje sa sindikatima, radnim pravima i statusom umjetnika.

