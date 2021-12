Da sportaši imaju veliko srce pokazali su još jednom. Upravo je u tijeku humanitarni turnir koji su organizirali nogometaši Marsonije te humane zvijezde Hrvatske kako bi pomogli sinu legendarnog igrača Marsonije Armina Mašića.

Da sportaši imaju veliko srce pokazali su još jednom. Upravo je u tijeku humanitarni turnir koji su organizirali nogometaši Marsonije te humane zvijezde Hrvatske kako bi pomogli sinu legendarnog igrača Marsonije Armina Mašića. A upravo je i teško bolesni 26-godišnji Elin također igrao u Marsoniji sve do prije tri mjeseca kada mu je dijagnosticiran tumor na mozgu. Do sada je operiran 9 puta te mu je potrebna pomoć za troškove liječenja.

Reporterka Nove TV Matea Drmić javila se iz Dlavonskog Broda. kazala je kako je prodano više od tri tisuće ulaznica, iako u dvoranu stane samo 2200 gledatelja. Bez onzira na to, karte su kupljene kako bi ljudi pomogli Elinu.

Drmić je za Dnevnik razgovarala s Ivicom Olićem koji je bio ugodno iznenađen odazivom za akciju. Sve se brzo dogidilo, nije bilo vremena za detaljnu organizaciju, no Brođani su ipak prepoznali humanitarnu akciju i odazvali se u velikom broju. Olić je zahvalio svima na sudjelovanju i podršci. Uputio je i poruku bolesnom mladiću.

"Elinu je samo jedno u ovom trenutku važno, a to je zdravlje. Nadamo se da će nakon ovih muka i patnji u zadnja tri mjeseca nakon operacije sve krenuti nabolje. Svi u to vjerujemo i nadamo se. To nam je najvažniji i jedini cilj ove akcije", kazao je Olić.

Što se tiče njegovih očekivanja od Lige nacija, Olić je kazao kako je to jedno natjecanje s kojim baš nema rezultatskog uspjeha, ali će biti strašno iskustvo.

"S obzirom na to da nije važan rezultat, imamo priliku probati nešto novo - probati nove igrače, ali na najvišem nivou, jer su tu najveće kvalitete u ovom trenutku u Europi, tako da se radujem. Dobra je uvertira pred Svjetsko prvenstvo u Kataru", kazao je Olić.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti u uplatom s naznakom Pomoć za Elina na račun Ramajana Mašić, IBAN HR7124020063208008552 Erste Bank, SWIFT/BIC: ESBCHR22.

